“La Forma del Latte”, a Barzio il concorso che premia l’eccellenza casearia

Iscrizioni gratuite fino al 21 settembre

La premiazione è fissata per domenica 27 settembre

BARZIO – La tradizione casearia torna protagonista in Valsassina con la terza edizione de “La Forma del Latte”, il concorso caseario “Lilli Bergamini” dedicato alle aziende agricole produttrici di formaggi di capra e di vacca. L’appuntamento è fissato per sabato 26 settembre a Barzio, nella sede della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera e del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, nell’ambito delle Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi di Pasturo.

A promuovere l’iniziativa sono l’Associazione Lilli Bergamini OdV e il Consorzio Terrealte, in collaborazione con l’ONAF, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi.

Il concorso è riservato alle aziende agricole delle province di Lecco, Como, Bergamo e Sondrio che producono formaggi utilizzando latte di capra e/o di vacca, in purezza o misto, proveniente dagli animali allevati nelle proprie aziende.

Sono dieci le categorie previste dal regolamento, con una classificazione che comprende diverse tipologie di lavorazione e stagionatura. Si parte dal caprino fresco a coagulazione lattica e dai formaggi freschi di capra a coagulazione presamica, per arrivare a caciotte, formaggelle, croste fiorite e croste lavate. Per il latte vaccino sono previste categorie dedicate ai formaggi freschi presamici, alle croste lavate, alle caciotte e formaggelle e ai formaggi stagionati.

Ogni azienda in possesso dei requisiti potrà iscrivere al concorso un massimo di 5 prodotti. I formaggi dovranno rispettare la normativa igienico-sanitaria vigente, gli eventuali disciplinari di produzione e le condizioni previste dal regolamento per confezionamento e conservazione.

L’iscrizione è gratuita e deve essere effettuata online attraverso la procedura predisposta da ONAF. La scadenza è fissata alle ore 24 di domenica 21 settembre 2026. Per ogni prodotto verrà generato un codice di accettazione, che dovrà accompagnare il campione e consentirne l’identificazione da parte dell’organizzazione senza rendere riconoscibile il produttore alla giuria.

Anche la consegna dei formaggi segue precise modalità. I campioni potranno essere consegnati a mano al mercato agricolo di Osnago, in via Martiri della Liberazione, mercoledì 23 settembre dalle 14.30 alle 18.30. In alternativa potranno essere consegnati a mano o spediti alla sede del caseificio Nuova Leccolatte di Ballabio, in via Provinciale 83, dalle 14 di mercoledì 23 settembre fino alle 17.30 di venerdì 25 settembre.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla conservazione. I formaggi dovranno arrivare senza interruzioni della catena del freddo, con indicazione esterna della necessità di conservarli in frigorifero tra 0 e 4 gradi. I campioni ritenuti non idonei per condizioni di conservazione, confezionamento o imballaggio saranno esclusi dal concorso.

Per consentire una valutazione completa, ciascun partecipante dovrà inviare almeno 700 grammi di prodotto. Nel caso di forme dal peso inferiore, il campione potrà essere composto da più formaggi appartenenti allo stesso lotto.

A valutare i prodotti sarà una giuria composta da maestri assaggiatori e assaggiatori qualificati nominati da ONAF. I produttori partecipanti, i loro familiari e chi lavora per un’azienda in gara non potranno far parte della giuria. I campioni saranno catalogati dall’organizzazione, contrassegnati con un nuovo codice alfanumerico e resi anonimi prima dell’inizio delle valutazioni.

Il giudizio verrà espresso attraverso la scheda ONAF a punti, integrata con le annotazioni sui principali pregi e difetti dei singoli formaggi. Al termine, le schede di sintesi saranno messe a disposizione dei produttori insieme alla valutazione ottenuta.

Il regolamento prevede tre livelli di riconoscimento. I formaggi che raggiungeranno almeno 84/100 riceveranno la “Targa di eccellenza”. Per i punteggi compresi tra 80 e 83,99 sarà assegnato il “Riconoscimento di Qualità Superiore”, mentre tra 75 e 79,99 punti spetterà il “Riconoscimento di Qualità”.

Non mancherà poi il premio speciale “Lilli Bergamini”, destinato al formaggio che otterrà il punteggio più alto considerando tutte le categorie in concorso. Il riconoscimento consiste in un diploma e in un rimborso spese di 100 euro offerto dal Consorzio Terrealte. In caso di parità, sarà la giuria, attraverso una votazione a scrutinio segreto, a stabilire il vincitore.

La premiazione si terrà domenica 27 settembre alle 12, sempre nella sede della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, in via Fornace Merlo a Barzio, nell’ambito delle Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi della Fiera di Pasturo.

L’organizzazione provvederà quindi a comunicare alla stampa i formaggi premiati e i riferimenti dei rispettivi produttori, portando così all’attenzione del pubblico i risultati della terza edizione del concorso dedicato alla produzione casearia del territorio.

Per informazioni è possibile contattare il direttore del Consorzio Terrealte, Giorgio Esposti, al numero indicato dagli organizzatori oppure tramite l’indirizzo email del consorzio.

REGOLAMENTO CONCORSO