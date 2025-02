La maratona Telethon 2025 riparte con la Treves Blues Band

Ospite Lou Marini dei Blues Brother

Giovedì 6 marzo ore 21 al Teatro Smeraldo di Airuno

AIRUNO – Dopo il successo di Fondazione Telethon coordinamento di Lecco con la 33^ maratona eventi 2024 che ha visto il record assoluto di raccolta con 421.300€ la solidarietà non si ferma: già partita la 34° maratona eventi Telethon 2025. Da 34 anni il nome di Telethon accompagna centinaia di eventi in tutta la provincia di Lecco con un unico e semplice fine: dare una possibilità di cura ai pazienti e alle loro famiglie affette dalle oltre 7000 malattie genetiche rare ad oggi conosciute.

A grande richiesta del pubblico amante della musica blues, ritorna Fabio Treves Blues Band con un concerto tutto live con la straordinaria partecipazione di Lou Marini (Blues Brothers Band). La Treves Blues Band ha festeggiato nel 2024 i suoi 50 anni di ininterrotta carriera. Fondata nel 1974 dall’armonicista milanese Fabio Treves, la TBB ha superato in mezzo secolo di vita cambiamenti epocali di mode e costumi, sorretta da un instancabile desiderio di far conoscere la bellezza e l’unicità della musica Blues. Il carismatico armonicista festeggia questo anniversario con un tour in tutta Italia, accompagnato dalla storica formazione che vede il talentuoso Alex Kid Gariazzo alle chitarre, voce, mandolino, ukulele, il granitico Gabriele Gab D Dellepiane al basso e l’eclettico Massimo Serra alla batteria.

La Treves Blues Band porta dunque questo concerto in data unica per la provincia di Lecco nel 2025, giovedì 6 marzo ore 21 al Teatro Smeraldo di Airuno, per celebrare questo loro meraviglioso traguardo, per incontrare tutti i suoi fans e per trasmettere il suo blues viscerale e fortemente emotivo. Ogni concerto è un rito collettivo all’insegna del Blues, della musica di qualità e dello stare bene insieme. La musica, come ogni altro linguaggio del cuore, non osserva nessuna regola, se non quella di seguire il battito delle proprie emozioni. Emozioni che si traducono a sostegno di Telethon e mettono a disposizione la loro capacità e forza per aiutare e per donare speranza ad ogni persona affetta da una malattia genetica per cui non c’è ancora una cura.

“Aiutiamo la ricerca. Aiutiamoli a crescere, facciamo diventare grandi i bambini colpevoli solo di essere nati con una condanna: una malattia genetica rara. Vi aspettiamo numerosi. L’organizzazione della serata è affidata ancora una volta alla sapiente regia di Oscar Masciadri da sempre promotore di spettacoli di altissimo livello. Ingresso unico € 25,00. Acquisto biglietti sul sito www.nonsoloturismo.net. Posti tutti numerati e senza costi di prevendita”.