La Pol. Mandello ringrazia gli organizzatori del Torneo di calcio Massimo Pomi a.m.

MANDELLO DEL LARIO – Un clima di partecipazione e commozione ha caratterizzato la seconda edizione del Memorial di calcio Massimo Pomi, svoltasi a Mandello il giugno scorso. L’evento ha visto un’ampia adesione sia da parte del pubblico che degli atleti, pronti a rendere omaggio alla memoria di Pomi, scomparso a soli 50 anni nel giugno 2023 dopo una lunga battaglia contro la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica).

Gli organizzatori del torneo hanno ricevuto un Certificato di Ringraziamento dall’Associazione Sportiva Polisportiva Mandello, di cui Pomi era stato parte integrante. “Un ricordo del nostro Amico ‘Capitano’ che ci darà l’opportunità di raccogliere fondi per la ricerca di questa malattia, un contributo che può aiutare sia per la ricerca ma anche per la conoscenza della stessa. Ringraziamo tutti i partecipanti, un grande ringraziamento agli sponsor e ai volontari che ci danno una grande mano prima durante e dopo l’evento”, hanno dichiarato.

I fondi raccolti durante il torneo sono stati destinati all’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA), realtà che ha supportato Massimo Pomi nel corso della sua malattia. L’iniziativa si conferma così un’occasione non solo di sport, ma anche di solidarietà e sensibilizzazione verso una patologia ancora oggi difficile da affrontare. Mentre l’appuntamento con la 3^ edizione del torneo è per Giugno 2026.