La Protezione Civile incontra gli studenti della scuola “G. Carducci” di Olginate

LECCO – Si è svolto con successo lo scorso sabato 3 maggio un importante incontro di sensibilizzazione e diffusione di buone pratiche presso la Scuola secondaria di primo grado “G. Carducci” di Olginate. L’iniziativa, che ha coinvolto attivamente le quattro classi seconde dell’istituto, per un totale di circa 100 alunni, ha visto la preziosa collaborazione dei Gruppi Comunali di Olginate, Garlate, Valgreghentino e del Gruppo Antincendio Boschivo (AIB) della Comunità Montana.

L’evento ha rappresentato un’occasione formativa cruciale per avvicinare i giovani studenti alle tematiche della sicurezza territoriale e della prevenzione dei rischi. Attraverso una prova pratica dimostrativa, gli esperti dei diversi gruppi comunali e del gruppo antincendio boschivo della Comunità Montana hanno illustrato, con un linguaggio accessibile e coinvolgente, le attività che quotidianamente svolgono a servizio della comunità.

In particolare, sono state mostrate le vasche antincendio per elicotteri, il modulo antincendio AIB completo di lance e manichette, la composizione di una safety bag per emergenze in ambiente confinato e l’utilizzo della torre faro di emergenza per interventi notturni.

Durante l’incontro, sono state presentate le procedure di intervento in caso di emergenza, sottolineando l’importanza della collaborazione sinergica tra enti e cittadini. Un focus specifico è stato dedicato alle norme di comportamento da adottare per la salvaguardia dell’ambiente boschivo, un elemento cruciale per la tutela del territorio.

La partecipazione entusiasta degli studenti e il vivo interesse dimostrato testimoniano la riuscita dell’iniziativa, che ha contribuito significativamente a rafforzare il legame tra la scuola e le realtà operative del territorio nel campo della sicurezza e della protezione civile. Questo prezioso momento di condivisione e apprendimento rappresenta un passo importante nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili, capaci di comprendere e affrontare le sfide legate alla sicurezza del proprio ambiente di vita.

“Grande soddisfazione per la buona riuscita dell’iniziativa e per l’interesse manifestato dai ragazzi, auspicando che questa esperienza possa, nel tempo, spingere qualcuno di loro ad unirsi alla Protezione Civile. Si ringraziano sentitamente per il prezioso supporto e l’organizzazione dell’iniziativa i volontari intervenuti, la Comunità Montana, il Dirigente Scolastico Gianfranco Restivo, la professoressa Giulia Spinelli e la Provincia di Lecco”.