La Provincia di Lecco a Orticolario 2026 con uno stand dedicato a Villa Monastero

Dall’1 al 4 ottobre la Provincia di Lecco presenta “Inseguendo Cupressus sempervirens – Riscoprendo il sogno Botanico”

Lo spazio espositivo sarà dedicato ai cipressi e alle particolarità botaniche del celebre giardino di Varenna

VARENNA – La Provincia di Lecco sarà protagonista di Orticolario 2026 con uno spazio espositivo dedicato a Villa Monastero di Varenna, uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio culturale e botanico lecchese. L’appuntamento con la manifestazione internazionale dedicata alla cultura del paesaggio, del giardino e della natura è dall’1 al 4 ottobre nello storico parco di Villa Erba a Cernobbio, sul Lago di Como.

Ogni anno Orticolario riunisce oltre 250 espositori selezionati tra vivaismo, arte, design, artigianato e cultura del paesaggio, proponendo ai visitatori un’esperienza che comprende giardini tematici, installazioni artistiche, incontri, workshop ed eventi culturali.

Per l’edizione 2026, la Provincia di Lecco sarà presente nella sala istituzionale dell’Ala Lario con lo spazio intitolato “Inseguendo Cupressus sempervirens – Riscoprendo il sogno Botanico”. Il progetto prende ispirazione dai maestosi cipressi che caratterizzano il Giardino botanico di Villa Monastero e che rappresentano uno degli elementi più iconici del complesso varennese.

Il tema dello stand si inserisce in quello scelto da Orticolario per questa edizione, dedicato al sogno, all’illusione e alla meraviglia.

L’allestimento è concepito come un percorso immersivo, una sorta di viaggio immaginario nel giardino di Villa Monastero. Elementi botanici, forme naturali e richiami alla tradizione delle Wunderkammer si intrecciano in una narrazione pensata per suscitare stupore e curiosità.

A guidare il pubblico saranno proprio i cipressi, che scandiranno lo spazio espositivo accompagnando i visitatori alla scoperta di dettagli, collezioni vegetali e particolarità botaniche custodite nel giardino di Varenna.

La partecipazione a Orticolario sarà inoltre l’occasione per promuovere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico di Villa Monastero, dal Giardino botanico alla Casa Museo, fino alle numerose attività culturali e scientifiche che animano il complesso durante l’anno.

“La partecipazione a Orticolario rappresenta una straordinaria opportunità per far conoscere la Provincia di Lecco e Villa Monastero a un pubblico nazionale e internazionale particolarmente attento ai temi del paesaggio, della botanica e della valorizzazione del patrimonio culturale”, commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann. “Un ringraziamento particolare a Moritz Mantero, Presidente di Orticolario, con il quale abbiamo intrapreso una splendida e proficua collaborazione”.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche alla storia botanica del giardino. “Orticolario è un’occasione davvero speciale per far conoscere alcune delle particolarità del giardino di Villa Monastero scelte dai coniugi Kess, grandi appassionati di botanica, che si ispirarono alle loro collezioni presenti nel parco di Lipsia, implementandole a Varenna grazie al clima mite di questo luogo”, sottolinea la conservatrice di Villa Monastero Anna Ranzi.

La presenza a Orticolario rappresenta quindi per la Provincia un’occasione di promozione del territorio lecchese attraverso uno dei suoi patrimoni botanici e culturali più riconoscibili, portando il pubblico della manifestazione alla scoperta del giardino e della storia di Villa Monastero.

Per informazioni su orari di apertura e modalità di accesso è possibile consultare il sito ufficiale di Orticolario.