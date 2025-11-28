“La Provincia ieri, oggi e domani”: a Villa Greppi il convegno per chiudere il 30° anniversario

Le celebrazioni del trentennale non si sono limitate a un singolo evento. Per tutto il 2025, la Provincia ha promosso un ampio programma di iniziative diffuse sul territorio, coinvolgendo amministratori locali, cittadine e cittadini, scuole e studenti, istituzioni e associazioni.

Un percorso che ha combinato momenti divulgativi, incontri pubblici, visite, progetti culturali e approfondimenti pensati per raccontare la storia dell’ente, ma anche per far conoscere ai più giovani le sue funzioni e la sua evoluzione.

Il convegno del 1° dicembre rappresenta dunque la naturale conclusione di un anno dedicato alla memoria istituzionale e alla riflessione condivisa sul ruolo della Provincia nella quotidianità dei cittadini.

“Il convegno – spiega la presidente della Provincia, Alessandra Hofmann – rappresenta il momento di chiusura delle attività organizzate per il trentennale. Sarà l’occasione per ripercorrere la storia della nostra Provincia e per riflettere insieme sul presente e sulle sfide future. Interverranno alcuni protagonisti del territorio, persone che hanno contribuito alla vita della Provincia, che ne hanno scritto il passato e guardano oggi al suo futuro”.

Le parole della presidente sintetizzano bene lo spirito dell’appuntamento: non solo celebrazione, ma anche analisi delle trasformazioni istituzionali degli ultimi anni – dalla riforma Delrio al riassetto delle competenze – e sguardo alle esigenze che attendono il territorio lecchese in un contesto in continua evoluzione.

In un tempo di sfide complesse che riguardano mobilità, ambiente, digitalizzazione, scuole e servizi sovracomunali, riflettere sul ruolo della Provincia significa interrogarsi su come governare il territorio in maniera efficace e coordinata. Il convegno offrirà così un’occasione di confronto non solo istituzionale, ma anche culturale e civico.

Con la cornice prestigiosa di Villa Greppi e la partecipazione di chi ha vissuto e costruito la storia dell’ente, l’incontro del 1° dicembre si preannuncia come un momento di memoria, dialogo e visione: un modo per chiudere trent’anni di storia e allo stesso tempo aprire una nuova fase per la Provincia di Lecco.