La storica barista del Ciclamino di Perledo compie 100 anni, auguri a Elena “Lina” Locatelli

Festa alla Rsa di Sacra Famiglia di Regoledo coi famigliari, il sindaco Festorazzi, gli operatori e gli ospiti

Un punto di riferimento e luogo d’incontro per residenti e visitatori

PERLEDO – Lunedì 20 luglio è stato un giorno di grande festa per la sede di Sacra Famiglia di Regoledo per i 100 anni della signora Elena Locatelli, conosciuta da tutti come Lina. Storica residente della Rsa della Fondazione, è nata a Villa d’Adda, in provincia di Bergamo, il 20 luglio 1926 ed è molto conosciuta dalla comunità per aver gestito per anni con il marito Ulderico lo storico Bar Ciclamino del comune di Perledo, punto di riferimento e luogo d’incontro per residenti e visitatori.

Il rito del caffè: un’abitudine a cui non rinuncia nemmeno oggi

Chi la conosce racconta che la signora Elena è una persona molto precisa e organizzata, che ci tiene a tenere in ordine le sue cose, la camera e i suoi spazi. Un’abitudine che le è probabilmente rimasta da quando gestiva il locale, dove si occupava anche di preparare le pietanze per i clienti. Di quegli anni al Bar Ciclamino Lina ha conservato anche lo spirito ed è molto brava a mantenere le relazioni e i rapporti interpersonali nella struttura in cui vive adesso. Uno su tutti, il forte legame con la storica volontaria Maria, con cui si intrattiene spesso a chiacchierare. Il lunedì e il martedì ha poi il suo appuntamento fisso con un’altra volontaria, Ivana, con la quale conversa e prende il caffè. Partecipa sempre alle varie attività, soprattutto quelle all’esterno come la lettura del giornale, e ama stare in mezzo alle persone.

Una grande festa in (Sacra) Famiglia

Sacra Famiglia è sempre attenta ai bisogni e ai desideri di tutti e ha voluto festeggiare questo compleanno così importante nello stile della signora Elena: con una grande festa insieme alla Direzione, gli operatori, gli educatori, gli ospiti e i collaboratori della RSA. A condividere con lei questo momento c’erano il figlio Gianni Fumeo e la nuora Patrizia, oltre al sindaco Fabio Festorazzi in rappresentanza della comunità di Perledo.