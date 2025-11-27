La Valletta, il premio Idealità a Mario Colombo. Menzione per Anna Maria Riva

La cerimonia di consegna del premio Idealità avverrà sabato sera nell’aula magna delle scuole medie

Un momento importante per la comunità di La Valletta Brianza, in cui verrà ricordato anche l’amato don Piero Pointinger

LA VALLETTA BRIANZA – Torna il premio Idealità, la benemerenza civica del Comune che trae origine, spirito e nome dall’indimenticato don Piero Pointinger, l’amato coadiutore dell’oratorio di Rovagnate da 1948 al 1967 , considerato il fondatore morale dell’Ars Rovagnate, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita.

La cerimonia di consegna del premio è in programma sabato 29 novembre alle 21 nell’aula magna della scuola media dell’Istituto comprensivo “Don Piero Pointinger” e sarà preceduta alle 18 dalla messa in chiesa di San Giorgio Martire in ricordo di Don Piero.

La commissione di valutazione delle candidature, (quattordici in totale quelle protocollate), formata da Rinaldo Brivio, Giustino Franco Comi, Anna Maria Perego, Rosalia Perego e Raffaella Maria Iorio, ha ritenuto, all’unanimità, di proporre l’assegnazione del riconoscimento a Mario Colombo per il grande impegno profuso a favore della comunità.

Chiara la motivazione, ovvero “per aver dedicato il suo tempo e le sue energie ai suoi concittadini, avendo inoltre rivestito cariche nelle associazioni locali quali: la Presidenza dell’Ars, della scuola materna e dell’associazione Orizzonti, nonché vari incarichi in ambito amministrativo”.

Prevista anche un’assegnazione di una menzione speciale ad Anna Maria Riva, “per il suo impegno costante ad accompagnare bambini e ragazzi in un percorso di crescita attraverso il gioco, attività di gruppo, laboratori e gite, aiutandoli anche nei primi passi verso un percorso di fede cristiana che permette di crescere e costruirsi come uomini e donne forti, solidi, consapevoli e cristiani impegnati, fedeli, autentici”.

Entrambe le scelte sono state poi confermate dalla Giunta.

Istituito per la prima volta, il 26 giugno 1985, dalla Pro Loco di Rovagnate, dalla Biblioteca civica di Rovagnate e dalla Polisportiva A.R.S. Rovagnate, proprio in occasione dei festeggiamenti per il trentennale dell’inaugurazione dello Stadio Idealità, impianto sportivo fortemente voluto da Don Piero, il Premio è stato assunto, quale propria benemerenza civica, a partire dal 2008, dal Comune di Rovagnate e, dal 2017, dall’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. Ora, data la fine di questa esperienza, il riconoscimento torna, su impulso dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Panzeri, a cadenza quinquennale (con la possibilità di edizioni straordinare in occasione di eventi o ricorrenze di particolare rilievo per la Comunità), con l’obiettivo sempre di riconoscere e dare lustro a chi, sia un cittadino, un’organizzazione, un’associazione, un’azienda o a un ente che sia stato d’aiuto ai propri concittadini o abbia esaltato il prestigio del Comune o della Comunità di La Valletta Brianza.

Il premio può essere conferito sia a persona vivente, sia “alla memoria” di una persona, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla sua scomparsa e consiste in un riconoscimento conferito sotto forma di una targa metallica sulla quale è incisa una rosa fiorita, simbolo di apertura e generosità, riportante lo stemma del Comune di La Valletta Brianza e la motivazione dell’assegnazione del premio.

La Giunta comunale ha la facoltà di accompagnare il premio con un contributo economico volto al sostegno dell’opera o dell’azione ritenuta meritevole del Premio stesso.