“L’acqua fa Scuola” 2025-2026: al via la nona edizione nelle scuole lecchesi

Laboratori, visite guidate, caccia al tesoro con premi e un concerto interattivo per i più piccoli: iscrizioni gratuite entro il 26 ottobre

Dopo il riconoscimento nazionale al Premio Top Utility 2025 , l’iniziativa torna con nuove attività dedicate al tema del ciclo naturale dell’acqua e ai processi di depurazione

LECCO – Torna anche per l’anno scolastico 2025-2026 “L’acqua fa scuola”, il progetto promosso da Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding che da nove anni porta tra i banchi attività, laboratori e iniziative per sensibilizzare studenti e insegnanti sull’importanza dell’acqua e sulla sua gestione sostenibile.

Dopo il successo delle edizioni precedenti – con il prestigioso riconoscimento ottenuto al Premio Top Utility 2025, dove si è classificato tra i primi cinque progetti in Italia nella categoria scuole – l’iniziativa si rinnova con tante novità dedicate al tema dell’acqua che ritorna in natura e ai processi di depurazione, fondamentali per ridurne l’impatto ambientale.

Le scuole della provincia stanno ricevendo in questi giorni il nuovo catalogo con le proposte formative, che includono laboratori in classe rinnovati e legati al tema dell’anno, visite guidate agli impianti con un’offerta sempre più ampia, Scuolapark – la piattaforma educativa che ospiterà la caccia al tesoro online con un montepremi complessivo di 5.000 euro – e la possibilità di ottenere la certificazione “Blue School”, che premia gli istituti più attivi e coinvolti nei percorsi di educazione ambientale.

Tra gli appuntamenti più attesi, durante la Water Week di marzo, arriva a Lecco presso le Officine Badoni, un concerto interattivo e laboratorio di musica creativa per scuole dell’infanzia e prime due classi della primaria: sei repliche giornaliere con pianoforte, tromba, sculture sonore e un gran finale in cui i bambini suoneranno insieme ai musicisti.

La partecipazione al progetto è gratuita e aperta a tutte le scuole della provincia di Lecco. Le iscrizioni resteranno disponibili fino al 26 ottobre 2025, salvo esaurimento posti. Maggiori informazioni e adesioni online sui siti www.atolecco.it e www.larioreti.it/scuole.