Lago di Garlate, al via la pulizia delle alghe: in azione il battello spazzino

Intervento dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori tra Pescate e Garlate

Il materiale raccolto viene accumulato e poi rimosso con il supporto di Silea per evitare la decomposizione

PESCATE/GARLATE – Il lago torna sotto osservazione e si mette in moto la macchina della pulizia. Questa mattina nelle acque del lago di Garlate, al confine tra i Comuni di Pescate e Garlate, è intervenuto il battello spazzino dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori per un intervento di recupero delle alghe presenti nei due ambiti territoriali.

A spiegare le modalità dell’intervento è il sindaco di Pescate Dante De Capitani: “Il battello sta lavorando in zona Kalkerin, area di confine tra i Comuni di Pescate e Garlate, così da consentire il recupero delle alghe in entrambi gli ambiti territoriali. L’intervento è effettuato dall’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, che sta operando con i propri addetti a bordo di un battello”.

Il mezzo raccoglie la vegetazione presente sulla superficie del lago e la convoglia verso la riva, dove il materiale viene successivamente accumulato. A occuparsi dello spostamento delle alghe è sempre il personale dell’Autorità di Bacino, attraverso l’utilizzo di una ruspa.

Una volta raccolto, il materiale viene depositato nell’area predisposta per il successivo recupero. “Successivamente interviene Silea con un camion, accedendo da un passaggio dedicato situato proprio di fronte al Kalkerin – aggiunge De Capitani –. Grazie a un mezzo dotato di ragno, le alghe vengono caricate sul cassone e trasportate via, evitando che il materiale vegetale possa marcire e creare ulteriori problemi ambientali”.

L’obiettivo è mantenere pulite le aree del lago interessate dalla presenza di alghe e garantire una migliore fruibilità delle zone a lago, prevenendo al tempo stesso possibili criticità legate alla decomposizione della vegetazione accumulata.