L’Aido Olginate-Valgreghentino fa il punto nell’assemblea annuale

Venerdì scorso la riunione del gruppo guidato da Ramona Scarpino

Dopo gli appuntamenti organizzati nel 2024, si pensa ai programmi per il 2025

OLGINATE/VALGREGHENTINO – Si è svolta nella serata di venerdì scorso, 21 febbraio, l’annuale assemblea del gruppo Aido Intercomunale di Olginate/Valgreghentino.

La riunione è stata condotta dalla presidente Ramona Scarpino che ha ricordato tutti gli eventi organizzati nell’anno 2024: le serate con il filosofo Galimberti, il colonello Calcagni e l’artista Cicoria, gli incontri con le scuole elementari dei due comuni, la rivista Prevenzione Oggi recapitata a tutte le famiglie di Olginate e Valgreghentino, la presenza alla Fiera di San Giuseppe e alla Camminata Enogastronomica, la Giornata del Sì con ben tre banchetti organizzati nelle due giornate.

Il gruppo si è poi interrogato sulle attività da mettere in campo per l’anno in corso, partendo dalla già programmata iniziativa di presentazione del libro “Volti di Rinascita” in collaborazione delle biblioteca di Olginate il prossino 14 aprile, con la consueta attenzione per gli incontri con i ragazzi delle scuole. L’assemblea si è conclusa con l’impegno a preparare nuove iniziative per la promozione della cultura della donazione, perché senza il dono non ci può essere il trapianto.