Lario Reti. Colle Brianza: conclusa la posa del nuovo acquedotto

I lavori iniziati a ottobre 2022 nella frazione Paù sono terminati

Opera parte di un intervento più grande di 1 milione di euro, che ha interessato anche la fognatura

COLLE BRIANZA – Sono terminati i lavori per la riqualificazione della rete idrica a Colle Brianza, nella frazione Paù. Le opere sono parte di un progetto più ampio che ha riguardato anche la dismissione del depuratore della frazione Cagliano e la posa della nuova rete di fognatura per il collettamento dei reflui verso il depuratore di Calco Toffo.

In questo frangente, sfruttando lo scavo già previsto per il passaggio della tubazione di

fognatura, è stata potenziata anche la rete acquedottistica, con la posa di nuove

condotte. Questo intervento ha permesso il collegamento della rete di distribuzione di

Cagliano con il serbatoio di acquedotto Paù, da utilizzare in caso di eventuale emergenza

idrica.

Gli interventi, del valore totale di circa 1 milione di euro, sono stati in parte finanziati dal

Piano Marshall 1 della Regione Lombardia.