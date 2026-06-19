Lario Reti Holding, in funzione i nuovi impianti fotovoltaici a Valmadrera e Civate

ll depuratore di Valmadrera e il serbatoio Rii di Civate sono entrati ufficialmente in produzione a pieno regime

L’energia prodotta, pari a circa 800mila kWh annui, sarà destinata all’autoconsumo e alla riduzione del prelievo dalla rete elettrica

CIVATE/VALMADRERA – I nuovi impianti fotovoltaici installati presso il depuratore di Valmadrera e il serbatoio Rii di Civate sono entrati ufficialmente in produzione a pieno regime, segnando un ulteriore passo nel percorso di sostenibilità energetica di Lario Reti Holding.

A Valmadrera l’intervento, con un investimento superiore a 325mila euro, ha previsto la realizzazione di un impianto da circa 200 kW di potenza di picco, distribuito sui cinque edifici del depuratore e composto da circa 450 moduli fotovoltaici.

A Civate, invece, l’investimento ha superato 1,2 milioni di euro per un impianto da circa 600 kW di potenza di picco, con circa 1.350 moduli installati presso il serbatoio Rii.

Proprio su questo secondo impianto è stata applicata una speciale pellicola antiriflesso a microstruttura, una tecnologia già utilizzata in ambito aeroportuale per ridurre l’abbagliamento. La soluzione consente di eliminare il riverbero verso le abitazioni circostanti senza incidere sull’efficienza dei pannelli.

La produzione annua complessiva stimata dai due impianti è pari a circa 800mila kWh di energia elettrica, che sarà in parte autoconsumata dagli impianti di depurazione e in parte utilizzata, attraverso la formula dell’autoconsumo a distanza, per coprire i consumi del potabilizzatore di Valmadrera, riducendo così il prelievo dalla rete.

Gli interventi rientrano nella strategia di Lario Reti Holding orientata al raggiungimento della neutralità energetica, attraverso un modello basato su due direttrici principali: efficientamento dei consumi e produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il piano complessivo comprende anche gli impianti già installati presso la sede di Lecco in via Fiandra e quelli del serbatoio Rii di Civate, oltre a ulteriori interventi programmati entro il 2026, tra cui l’impianto previsto presso il depuratore di Calco. Il valore complessivo degli investimenti, inclusi i progetti già realizzati e quelli in corso, è pari a circa 2,2 milioni di euro.

“I cittadini possono consultare direttamente i numeri della produzione e del risparmio – spiega Vincenzo Lombardo, direttore generale di Lario Reti Holding – Le informazioni sono disponibili sul sito dell’azienda, in homepage, nel box dedicato ai “Pannelli fotovoltaici”, dove vengono aggiornati ogni ora i dati relativi all’energia prodotta e ai benefici ambientali”.

L’iniziativa conferma l’impegno del gestore idrico verso un modello sempre più sostenibile e innovativo, basato sull’autoproduzione energetica e sulla riduzione della dipendenza dalla rete elettrica, con l’obiettivo di avvicinarsi progressivamente all’autonomia energetica.