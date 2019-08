Lario Reti Holding: parte da Merate il progetto Acqua ControCorrente

Prevista l’installazione di erogatori di acqua gratuiti nelle scuole e nei municipi

Avviata la fase pilota del progetto Acqua ControCorrente di Lario Reti Holding

MERATE – Prende il via da Merate la fase pilota del nuovo progetto Acqua ControCorrente di Lario Reti Holding, che prevede l’installazione gratuita di erogatori di acqua di tipologie diverse nelle scuole e negli edifici pubblici della Provincia di Lecco.

“Abbiamo installato il nostro primo erogatore nel municipio di Merate – racconta Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding – regalando le nostre nuove borracce in polimero di tritan a tutti i dipendenti e consiglieri comunali, in accordo con la politica ‘plasticless’ dell’amministrazione”.

L’apparecchio, che eroga gratuitamente acqua naturale ambiente, refrigerata o gassata, è il primo di una lunga e diversificata serie che i gestori del Servizio Idrico Integrato intendono fornire agli Istituti Scolastici e ai Comuni della Provincia per favorire il consumo dell’acqua di rete negli ambienti pubblici e ridurre l’uso di plastica monouso.

Durante l’ultimo consiglio comunale, l’assessore all’Ambiente Andrea Robbiani ha mostrato il nuovo apparecchio ai consiglieri, omaggiati anche di una borraccia di Lario Reti Holding.

“Abbiamo chiamato questo progetto ‘Acqua ControCorrente’, per contrastare le cattive abitudini diffuse nel nostro Paese: siamo infatti la terza nazione al mondo per consumo pro-capite di acqua in bottiglia dopo Messico e Thailandia (fonte centro ricerche ‘Statista’ di New York) – spiega Lombardo -. L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ci spinge a promuovere una cultura d’impresa volta alla sostenibilità non solo economica ma anche sociale e ambientale: sfide concrete a cui l’azienda intende rispondere con fatti concreti, a partire da quest’anno”.

La fase pilota del progetto prevede, entro il 2020, l’installazione di 20 macchinari in altrettanti luoghi tra scuole, municipi, biblioteche e campi sportivi comunali, aprendo – qualora i risultati fossero positivi, come sperato – alla successiva posa di altri 150 erogatori in pochi anni.

“Il nostro è un progetto ambizioso e a lungo termine: vogliamo mettere almeno un erogatore in ciascuna scuola, in ciascun municipio ed in ciascuna biblioteca della Provincia di Lecco. – dichiara Lombardo –. E’ un percorso che deve necessariamente svolgersi su più anni, affiancandosi alle attività e all’impegno di sensibilizzazione dei giovani che Lario Reti Holding e l’Ufficio d’Ambito di Lecco promuovono già da tempo: per cambiare mentalità non basta vedersi erogare acqua buona, sicura e controllata; è necessario anche rendersi conto di quanto questa risorsa sia preziosa e non scontata, così come del lavoro e dell’impegno necessari a portarla in tutte le case”.