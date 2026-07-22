L’Associazione internazionale di polizia Alta Brianza a Cracovia: incontro tra le delegazioni

La delegazione di Oggiono è stata accolta dalla vicepresidente dell’I.P.A. di Cracovia per un confronto sulle attività operative e associative

Nel corso della visita si sono svolti il tradizionale scambio dei gagliardetti e un incontro tra i rappresentanti delle due delegazioni

OGGIONO – Il Comitato Locale I.P.A. Alta Brianza di Oggiono ha fatto visita, nello scorso fine settimana, alla delegazione dell’International Police Association di Cracovia, in Polonia, nell’ambito della tradizionale attività associativa prevista dallo statuto nazionale. La delegazione oggionese era composta dal presidente Emilio Villa, dei Carabinieri, dal vicepresidente Antonio Guadagnino, della Guardia di Finanza, e dai soci Angelo Colombo, della Polizia Locale, e Alessandro Trinca, dei Carabinieri.

Ad accogliere i rappresentanti dell’I.P.A. Alta Brianza è stata la vicepresidente della delegazione di Cracovia, Elisabetta Mish, attualmente vice comandante della Polizia Criminale della città polacca. L’incontro si è svolto al ristorante Glicyjska di Cracovia e ha rappresentato un’occasione di confronto tra le due delegazioni, con uno scambio di informazioni di carattere operativo e associativo. Nel corso della serata si è inoltre svolto il tradizionale scambio dei gagliardetti tra il Comitato Locale Alta Brianza e la delegazione I.P.A. di Cracovia.

Al termine dell’incontro, Elisabetta Mish ha espresso l’intenzione di ricambiare presto la visita ricevuta dai rappresentanti del sodalizio oggionese nel capoluogo della regione polacca della Malopolska.

Lunedì 20 luglio la delegazione dell’I.P.A. Alta Brianza ha quindi visitato, “con sentimenti di grande commozione”, i campi di sterminio nazisti di Auschwitz e Birkenau, dichiarati Patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco nel 1979 e situati nei pressi della città di Oswiecim, a circa 70 chilometri da Cracovia.

L’iniziativa, sottolinea l’associazione, conferma il ruolo dell’International Police Association, la più grande organizzazione di polizia al mondo con oltre 400mila iscritti, in servizio e in congedo, appartenenti alle forze dell’ordine e distribuiti attraverso delegazioni e comitati locali presenti in tutti i continenti. L’I.P.A. fonda da sempre la propria attività sui valori dell’amicizia, del servizio e della condivisione. La delegazione dell’Alta Brianza ha fatto rientro a Oggiono nella tarda serata di lunedì 20 luglio.