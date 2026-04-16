L’Associazione Musicale Licabella trionfa a Verona: oro e argento al concorso corale internazionale e premio al Maestro Rosa Spreafico

Fascia oro per i Piccoli cantori delle colline di Brianza e fascia argento per Ensemble Fonte Gaia e Gruppo Corale Licabella

La rassegna si è svolta al Teatro Filarmonico di Verona con cori provenienti da diversi Paesi europei

LA VALLETTA BRIANZA – Nuovo riconoscimento internazionale per i cori dell’Associazione Musicale Licabella, protagonisti al 34° Concorso Internazionale di Canto Corale di Verona con la conquista di una fascia oro e una fascia argento, accompagnate dagli apprezzamenti della giuria internazionale.

Sotto la direzione del Maestro Flora Anna Spreafico, le tre formazioni dell’associazione hanno preso parte alla rassegna ospitata al Teatro Filarmonico di Verona, confrontandosi con 16 cori provenienti da Ungheria, Croazia, Italia, Germania, Polonia e Turchia.

A distinguersi con la fascia oro nella categoria D/3 (voci giovanili con repertorio popolare) sono stati “I Piccoli cantori delle colline di Brianza”, che hanno proposto un programma legato alla tradizione popolare italiana, spaziando dalla Lombardia con “Dove te vett, o Mariettina?” nell’arrangiamento di Angelo Mazza, al Trentino con “Son tre notti che non dormo” di Vaclav Kucera, passando per il Veneto con “Monte Pasubio” di Bepi de Marzi nella rilettura pianistica di Mario Lanaro, fino a “O Sole mio” nell’arrangiamento di Riccardo Giavina.

Fascia argento invece per l’Ensemble Femminile Fonte Gaia e per il Gruppo Corale Licabella, rispettivamente nelle categorie A/1 (voci pari femminili) e C/1 (voci miste). I due cori hanno presentato programmi polifonici che hanno attraversato epoche e stili, dalla polifonia rinascimentale di Giovanni Pierluigi da Palestrina e Clément Janequin, alle composizioni romantiche di Felix Mendelssohn, fino a repertori del Novecento con André Caplet e Bruno Bettinelli e a brani contemporanei di Eva Ugalde, Josu Elberdin, Ivo Antognini e Irlando Danieli.

Il progetto dell’Associazione Musicale Licabella ha ottenuto il favore unanime della giuria, composta dai Maestri Giorgio Croci, Wolfgang Trompf, Mateja Černic, Alessandro Cadario, Bojan Pogrmilovic, Federico Zandonà e Franca Floris. Al Maestro Flora Anna Spreafico è stato inoltre assegnato un premio speciale per il progetto didattico portato avanti negli anni, orientato alla promozione del canto corale come strumento di crescita artistica e umana dall’infanzia all’età adulta.