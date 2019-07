Lavori allo stadio di Lecco: posa dei nuovi seggiolini quasi conclusa

L’assessore Valsecchi: “Entro sera terminate tribune laterali e distinti, poi le tribune d’onore”.

A metà agosto pronta anche la sala operativa di sicurezza GOS

LECCO – “Entro sera sarà terminata l’installazione dei seggiolini sulle tribune lateriali e settore distinti. Sono in arrivo anche le sedute per la tribuna d’onore che saranno posizionate nei prossimi giorni”.

L’assessore Corrado Valsecchi era allo stadio di Lecco oggi, martedì, per un sopralluogo ai lavori in corso, in vista della nuova stagione calcistica che vedrà i blucelesti impegnati in Serie C.

La scorsa settimana erano state installate le barriere mobili, all’esterno del Rigamonti Ceppi, per il pre filtraggio dei tifosi, misura d’obbligo richiesta dalla FIGC, come ricordato dall’assessore.

“Entro il 15 di agosto sarà realizzata anche la nuova cabina GOS delle forze dell’ordine, sarà poi integrata la videosorveglianza su indicazione della Questura” prosegue Valsecchi.

La Calcio Lecco esordirà il 25 agosto nella sfida fuori casa ad Arezzo. La prima partita che si giocherà allo stadio di Lecco è in calendario l’1 settembre contro la Pro Vercelli.