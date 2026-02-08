Lavori di teleriscaldamento: chiusa la corsia di ingresso al Ponte Kennedy

Provvedimento valido fino al 1 marzo

Deviazioni per il traffico diretto a Lecco

LECCO – Nuove modifiche alla viabilità sono in vigore lungo la SP 583 Lariana per lavori legati alla posa della rete di teleriscaldamento. Con ordinanza della Provincia di Lecco è stata disposta la chiusura al transito della corsia di immissione al Ponte Kennedy in direzione Lecco, nel Comune di Malgrate.

Il provvedimento prevede la deviazione del traffico diretto a Lecco con accesso al Ponte Kennedy tramite la rotatoria lungo la SP 583. La chiusura è attiva dalle ore 24.00 di sabato 31 gennaio 2026 fino alle ore 24.00 di domenica 1 marzo 2026, salvo conclusione anticipata dei lavori.

L’intervento è necessario per consentire alla società Acinque Energy Greenway S.r.l. di proseguire le lavorazioni, in un contesto di cantiere che limita l’attraversamento del ponte. Il posizionamento della segnaletica di chiusura e preavviso è a carico della società esecutrice, mentre il rispetto dell’ordinanza è demandato agli organi di polizia stradale.