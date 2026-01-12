Lavori lungo la Sp72 a Garlate: senso unico alternato e code

Gli interventi necessari a causa dell’incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica

GARLATE – Lavori in corso sulla Strada Provinciale 72 a Garlate nella mattina di oggi, lunedì 12 gennaio. Gli interventi si sono resi necessari a seguito di un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica in cui era stato danneggiato un impianto del gas. Il traffico è regolamentato con un senso unico alternato, inevitabili le ripercussioni sul traffico con incolonnamenti soprattutto per chi è diretto a Lecco.