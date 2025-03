Le parole della genitorialità: un ciclo di incontri per riflettere sul rapporto con gli adolescenti

Sei serate per riflettere su come affrontare i cambiamenti in famiglia

Il ciclo di appuntamenti, organizzato da ASST Lecco, ATS Brianza e altre realtà, affronterà temi chiave della crescita

COSTA MASNAGA – Prende il via il ciclo di incontri “Le parole della genitorialità”, un’iniziativa dedicata a genitori ed educatori per offrire uno spazio di confronto e riflessione sui compiti evolutivi adolescenziali e sul ruolo genitoriale. Promosso nell’ambito del progetto “Linfa – Lecco Interventi per le Famiglie”, finanziato da Regione Lombardia, il percorso rientra nel programma “Centri per la Famiglia” e vede il coinvolgimento di ASST Lecco, ATS Brianza, l’Ambito Territoriale di Lecco, i comuni del Polo Ovest e Impresa Sociale Girasole.

Sei gli appuntamenti previsti, tutti sul territorio lecchese, con la partecipazione di esperti del servizio psicologico #QuindiciVentiquattro_Lecco_Merate_Casatenovo di ASST Lecco.

Il primo incontro si terrà mercoledì 2 aprile a Costa Masnaga e, come per gli altri appuntamenti, sarà necessaria l’iscrizione al link ufficiale dell’iniziativa.

“Abbiamo scelto delle parole chiave della genitorialità: #Accogliere, #Separarsi, #Dipendere, #Includere, #Curare, #Sperare” spiega Vittorio Rigamonti, Direttore f.f. della SC Psicologia Clinica ASST Lecco. “Su queste parole rifletteremo come adulti per capire come sostenere i compiti evolutivi in adolescenza e come affrontare possibili blocchi evolutivi. Rifletteremo in modo itinerante abitando, nelle diverse serate, luoghi chiave del territorio. È un’iniziativa che, per come è stata pensata, programmata e realizzata, rappresenta un esempio di come il territorio – in tutte le sue articolazioni tra soggetti pubblici e imprese sociali – diventa comunità. Una comunità di adulti che, in questo caso, sceglie di interrogarsi sul ruolo genitoriale ed educativo a sostegno della crescita e di una progettualità di vita degli adolescenti. La prospettiva condivisa è quella di sostenere o in alcuni casi di riorganizzare la speranza dei nostri adolescenti”.

Gli incontri si svolgeranno in diversi comuni del lecchese e toccheranno tematiche fondamentali per la relazione tra adulti e adolescenti:

Mercoledì 2 aprile , Costa Masnaga, “#Accogliere: accettare l’unicità tra risorse e fragilità”.

, Costa Masnaga, “#Accogliere: accettare l’unicità tra risorse e fragilità”. Mercoledì 9 aprile , Rogeno, “#Separarsi: la distanza per favorire la crescita”.

, Rogeno, “#Separarsi: la distanza per favorire la crescita”. Mercoledì 7 maggio , Cesana Brianza, “#Dipendere: creare un legame sicuro”.

, Cesana Brianza, “#Dipendere: creare un legame sicuro”. Mercoledì 14 maggio , Bulciago, “#Includere: promuovere l’integrazione identitaria”.

, Bulciago, “#Includere: promuovere l’integrazione identitaria”. Mercoledì 21 maggio , Molteno, “#Curare: prendersi cura delle relazioni”.

, Molteno, “#Curare: prendersi cura delle relazioni”. Mercoledì 28 maggio, Garbagnate Monastero, “#Sperare: organizzare la speranza e uno sguardo sul futuro”.

Un’opportunità preziosa per famiglie ed educatori, che potranno confrontarsi su dinamiche e sfide della crescita adolescenziale con il supporto di professionisti del settore.