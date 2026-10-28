Le RSA del futuro, a Valmadrera un convegno su cure e sicurezza

Un approfondimento su risk management, sicurezza delle cure e prospettive dell’assistenza residenziale agli anziani

Martedì 10 novembre all’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera

VALMADRERA – Come stanno cambiando le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e quali strumenti possono contribuire a migliorare la qualità dell’assistenza agli anziani? Se ne parlerà martedì 10 novembre, dalle 8.45 alle 13, durante il convegno ECM gratuito “Le RSA del futuro: tra fragilità, sicurezza delle cure e alleanze territoriali”, in programma all’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

L’iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale vercellese Centro Culturale Fatebenefratelli, attiva nel settore socio-sanitario e assistenziale e gestore, a Valmadrera, della Residenza per anziani Opera Pia Magistris.

Al centro dell’incontro ci saranno le trasformazioni che stanno interessando il ruolo delle RSA, con particolare attenzione alla qualità e alla sicurezza delle cure, al risk management e alla prevenzione e al controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA). Il programma si concluderà con una tavola rotonda dedicata alla legge 33/2023, che introduce disposizioni in materia di politiche a favore delle persone anziane e di assistenza agli anziani non autosufficienti.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del dottor Paolo Cerruti, amministratore delegato di Punto Service e consigliere regionale Uneba Lombardia, e del sindaco di Valmadrera, Cesare Colombo.

Seguiranno gli interventi di un gruppo multidisciplinare di esperti: il dottor Michele Assandri, presidente di Anaste Piemonte e responsabile delle relazioni sindacali di Punto Service; il dottor Antonio Colaianni, direttore sociosanitario di ATS Brianza; il dottor Virginio Brivio, presidente di Uneba Lecco, già sindaco di Lecco e responsabile di settore dell’area Servizi civici della RSA Opera Pia Magistris; il dottor Danilo Cereda, dirigente dell’Unità organizzativa Prevenzione di Regione Lombardia; l’avvocato Luca Degani, presidente di Uneba Lombardia; la dottoressa Benedetta Pongiglione, ricercatrice Cergas presso SDA Bocconi di Milano; e il dottor Sergio Sgambetterra, risk manager di Punto Service.

La partecipazione è rivolta ai professionisti del settore socio-sanitario e consentirà di ottenere 3,4 crediti ECM, previo superamento del test finale. Per partecipare è necessario iscriversi attraverso la pagina dedicata all’evento.

Il convegno è patrocinato da Uneba Lecco e Uneba Lombardia.