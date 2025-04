Le uova solidali della Croce Verde Bosisio in piazza

Ecco le date fissate per i banchetti

LECCO – Sono arrivate, sono al sicuro e…vi aspettano! Croce Verde è pronta a scendere in piazza per distribuire le Uova di Pasqua Solidali. Ecco le date già fissate per i banchetti:

BOSISIO PARINI Piazza Parini Sabato 05 Aprile e Sabato 12 Aprile 08.30-12.30 OGGIONO Piazza Manzoni Sabato 05 Aprile e Sabato 12 Aprile 08.30-12.30

COSTA MASNAGA Piazza Mercato Lunedì 07 Aprile 08.30-12.30 L’offerta minima è di 10€ per ogni uovo, disponibile fondente o al latte.

E’ possibile prenotare le uova anche compilando il form https://bit.ly/41FJABU oppure telefonando in ore ufficio allo 031865462 o ancora inviando mail a info@croceverdebosisio.org.

Chi avesse già prenotato le sue uova, può venire a ritirarle ai banchetti nelle date indicate. L’incasso sarà utilizzato per sostenere le attività di Croce Verde Bosisio. Per ogni 10 uova vendute, Croce Verde ne donerà una ai reparti di pediatria degli ospedali di Erba e Lecco e ai bambini ricoverati presso La Nostra Famiglia.