Leadership e sostenibilità al Polo di Lecco: il campus incontra il volontariato

“Leadership for Sustainability” trasforma l’università in una fiera della cittadinanza attiva tra associazioni, studenti e progetti innovativi

Premiati progetti studenteschi e rafforzato il legame tra campus e territorio

LECCO – Si è svolto presso il campus del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco l’evento “Leadership for Sustainability”, organizzato dal Center for Leadership Development e dedicato all’incontro tra formazione accademica, responsabilità sociale e valorizzazione della creatività studentesca.

Il Center for Leadership Development, attivo da oltre dieci anni, si conferma un punto di riferimento del Polo di Lecco, offrendo agli studenti dei corsi magistrali percorsi dedicati allo sviluppo di competenze trasversali. Al centro del programma il Leadership Certificate, un riconoscimento che viene assegnato agli studenti che partecipano a workshop tematici e completano almeno 20 ore di attività tra volontariato, progetti sociali o iniziative interne al campus.

L’evento è stato strutturato come una vera e propria fiera del volontariato, con l’obiettivo di creare un collegamento diretto tra università e territorio. Numerose realtà locali hanno partecipato presentando le proprie attività e offrendo agli studenti opportunità di cittadinanza attiva e collaborazione. Tra queste Legambiente, Save the Lake, Save the Food, Spazio Al Cubo Lecco, Horus Club, Informagiovani, R-Evolution, ANTEAS e CSV Monza Lecco Sondrio.

Nel corso della giornata si è svolto anche un momento dedicato alla premiazione dei progetti sviluppati in collaborazione con il corso di laurea triennale in Interaction Design, con l’obiettivo di migliorare identità e vivibilità del campus.

Il Center for Leadership Development ha inoltre presentato la sua nuova identità visiva, frutto di un contest che ha coinvolto gli studenti nella progettazione di un brand riconoscibile nel rispetto delle linee guida del Politecnico. Il progetto vincitore, firmato da Egle Restivo ed Elisa Pisano e revisionato dai docenti Mattia Parietti e Sofia Girelli, sarà presto visibile negli spazi del campus presso l’Edificio 11.

Premiato anche il lavoro di Mariia Astapova, Daria Bila, Luca Gomiero e Lucia Mazur sui temi della sostenibilità e del benessere nel campus. Il progetto, sviluppato in collaborazione con il referente per la sostenibilità del Polo Sergio Brambilla, propone un concept grafico ispirato alla natura per accompagnare la comunità accademica alla scoperta degli spazi sostenibili del campus.

Il percorso prende avvio dal Green Point, già attivo, e rappresenta il primo passo di una mappa più ampia che nei prossimi mesi collegherà tutte le tappe della sostenibilità del campus, alcune già operative e altre in fase di sviluppo.