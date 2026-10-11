Lecco, 250 partecipanti al primo seminario sul paesaggio come bene comune

L’incontro, organizzato dalla Provincia e dal Politecnico di Milano, ha coinvolto 61 persone in presenza e 189 collegate da remoto

L’architetto Luigino Pirola ha illustrato progetti e buone pratiche per la tutela del territorio. Il prossimo appuntamento è fissato per il 28 ottobre

LECCO – 250 partecipanti al primo appuntamento del ciclo di seminari “Paesaggio come bene comune: dal paesaggio di relazioni alla relazione paesaggistica”, organizzato dalla Provincia di Lecco e dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano. L’incontro si è svolto mercoledì 7 ottobre nella sede lecchese del Politecnico, con 61 persone presenti in aula e 189 collegate da remoto.

Ad aprire il seminario sono stati i saluti istituzionali di Luca Caremi, consigliere provinciale delegato alla Pianificazione territoriale. È quindi intervenuto l’architetto Luigino Pirola, che ha illustrato metodi e strumenti per la progettazione paesaggistica attraverso esempi concreti, nell’ambito dell’intervento “Metodi e strumenti per la relazione paesaggistica: buone pratiche”.

Attraverso la presentazione di progetti da lui realizzati, Pirola ha mostrato come sia possibile intervenire anche in contesti complessi, individuando soluzioni rispettose delle caratteristiche del territorio e capaci, dove possibile, di migliorare la qualità paesaggistica e i servizi ecosistemici.

“Il paesaggio è democratico: mette tutti d’accordo e aiuta a risolvere i problemi del territorio”, ha affermato l’architetto nel corso del suo intervento.

Tra gli esempi esaminati figurano data center, cave e impianti fotovoltaici, attraverso la presentazione di progetti già autorizzati o realizzati. I casi illustrati hanno mostrato come affrontare le criticità territoriali legate a questi interventi, conciliando le esigenze progettuali con il rispetto del paesaggio, e hanno suscitato interesse e partecipazione tra i presenti.

L’iniziativa ha coinvolto partecipanti provenienti da diversi territori lombardi, tra cui le province di Lecco, Brescia, Cremona, Bergamo, Monza e Brianza, Como, Pavia e Sondrio. La componente più numerosa è stata quella dei Comuni, con 124 partecipanti, seguita dalle Province, con 59. Presenti anche 27 privati, 19 rappresentanti di studi professionali, società, aziende e consulenti, 12 esponenti di parchi, Comunità montane e altri enti, tra cui Silea, 6 rappresentanti della Regione Lombardia e 3 del mondo universitario.

Le slide dell’intervento di Pirola saranno rese disponibili nei prossimi giorni sulla pagina dedicata ai seminari sul sito della Provincia di Lecco.

Il ciclo proseguirà mercoledì 28 ottobre con il secondo appuntamento, intitolato “Il progetto di mitigazione e compensazione: servizi ecosistemici e vegetazione”. Accanto a Luigino Pirola interverrà Ilda Vagge, professoressa di Botanica ambientale, che approfondirà il tema delle mitigazioni e delle compensazioni paesaggistiche.