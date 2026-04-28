Lecco. Al via le gare nazionali al Parini: attesi studenti e docenti da tutta Italia

Tre primi posti nel 2024-2025 per il Parini e conseguente assegnazione delle Gare Nazionali 2026

Dal 29 aprile all’8 maggio attesi a Lecco studenti e docenti da tutta Italia per prove, visite sul territorio e momenti istituzionali che riguarderanno gli indirizzi AFM, RIM e SIA

LECCO – Sarà una primavera di grande rilievo per il Istituto di Istruzione Superiore G. Parini di Lecco, chiamato a ospitare le Gare Nazionali degli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) e Sistemi Informativi Aziendali (SIA), in programma dal 29 aprile all’8 maggio.

L’evento coinvolgerà circa 200 tra studenti e docenti accompagnatori provenienti da tutta Italia, trasformando Lecco in un punto di riferimento nazionale per la formazione tecnico-economica.

La possibilità di organizzare le gare nasce dal regolamento ministeriale che assegna l’edizione successiva all’istituto degli studenti vincitori. E per il Parini si tratta di un anno scolastico eccezionale: nel 2024-2025 tre studenti si sono classificati primi nei rispettivi indirizzi.

Si tratta di Giada Livi (AFM), Chiara Valsecchi (RIM) e Samuele Munafò (SIA), un risultato definito storico per l’istituto, che non aveva mai ottenuto tre primi posti nello stesso anno nelle gare nazionali.

Un precedente importante nella storia della scuola risale al 2011, quando il primo posto nel corso Turismo fu conquistato da Monica Maggioni.

Le prove riguarderanno le principali materie caratterizzanti i percorsi di studio: economia aziendale, diritto, economia politica, relazioni internazionali, inglese, matematica e informatica.

Competenze che, sottolinea la scuola, sono fondamentali per affrontare il mondo del lavoro in settori come aziende private, banche, assicurazioni e pubblica amministrazione.

Il programma della manifestazione prevede l’arrivo degli studenti il giorno precedente l’inizio delle gare e il loro inserimento nelle strutture ricettive del territorio. Le giornate saranno articolate tra prove d’esame, momenti di accoglienza presso la scuola, attività culturali e visite guidate a Lecco e nelle località vicine, offrendo agli ospiti anche un’occasione di conoscenza del territorio.

Sono inoltre previsti momenti istituzionali, tra cui una cena di gala con autorità e rappresentanti del territorio, oltre alla cerimonia di premiazione finale e alla consegna degli attestati di partecipazione.

L’iniziativa rappresenta anche una significativa opportunità di promozione per la città di Lecco e per l’intera provincia, che accoglieranno studenti e docenti da tutta Italia in un contesto di scambio culturale e formativo.

Le prove saranno predisposte e valutate dai docenti del Parini, che entro la fine dell’anno scolastico proclameranno i vincitori delle diverse categorie.

L’istituto sottolinea infine il valore dell’evento come occasione di crescita per la comunità scolastica e per il territorio, con l’auspicio di rafforzare il dialogo tra scuola, mondo del lavoro e istituzioni locali, valorizzando le eccellenze formative e le energie del territorio lecchese.