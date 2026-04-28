Lecco, all’Hospice Resegone l’arte di Nicola Villa per i 30 anni di ACMT

Parte da Lecco il progetto “Traiettorie di Attimi” con l’opera multimediale di Nicola Villa

Si tratta di un’installazione immersiva che unisce tecnologia e sensibilità umana al servizio della cura

LECCO – L’arte incontra la cura all’interno dell’Hospice Resegone di Lecco con l’installazione multimediale A/V Herbarum di Nicola Villa, parte del progetto “Traiettorie di Attimi” che celebra i 30 anni di attività di ACMT, l’associazione Cure Palliative Lecco.

L’iniziativa nasce per festeggiare tre decenni di impegno dell’associazione accanto alla rete locale delle cure palliative di ASST Lecco, impegnata nella presa in carico di persone malate e delle loro famiglie.

L’installazione, già visitabile dal 18 aprile all’interno dell’Hospice, unisce elementi naturali e tecnologici in un sistema interattivo che trasforma gli impulsi vitali di una pianta in suoni, luci e immagini.

Protagonista dell’opera è una Monstera deliciosa, collegata a sensori e software che traducono le sue variazioni elettriche in musica e stimoli visivi. I dati generano sequenze audiovisive sempre diverse, creando un ambiente immersivo pensato per favorire benessere e accoglienza.

Nel progetto sono integrati video realizzati dall’artista e paesaggi naturali che si modificano in tempo reale attraverso l’interazione con la pianta. Il risultato è un flusso continuo di suoni e immagini che cambia costantemente, offrendo un’esperienza unica a chi entra nello spazio dell’Hospice.

L’obiettivo è quello di mettere l’arte al servizio della persona fragile, creando un ambiente rispettoso e profondamente umano.

Il progetto proseguirà dal 26 giugno al 20 settembre 2026 con una mostra diffusa nei luoghi della cultura della città di Lecco, sempre a cura di Michele Tavola.

Un percorso che intreccia arte contemporanea, ricerca tecnologica e dimensione sociale, nel segno dell’esperienza maturata da ACMT ODV accanto ai pazienti e alle famiglie seguite dalle cure palliative.

Un’iniziativa che porta l’arte fuori dagli spazi tradizionali, per metterla direttamente al servizio della cura e della relazione umana.