Lecco. Associazione Nazionale Carabinieri: Gaetano Lodato nuovo coordinatore provinciale

L’elezione è avvenuta sabato 23 maggio alla presenza dell’Ispettore regionale Gen. B. Nazzareno Giovannelli e del Colonnello Carlo Tinella

Tra gli obiettivi del nuovo mandato creare rete tra le sezioni del territorio e rafforzare la collaborazione con Arma, volontariato e istituzioni

LECCO – Gaetano Lodato è il nuovo Coordinatore provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Lecco. L’elezione è avvenuta nella giornata di sabato 23 maggio al termine delle consultazioni che hanno coinvolto i presidenti delle nove sezioni ANC della provincia: Lecco, Vercurago-Calolziocorte, Missaglia-Merate, Olginate, Oggiono, Brivio, Barzio, Colico e Nibionno.

La nomina è avvenuta alla presenza dell’Ispettore regionale Gen. B. Nazzareno Giovannelli e del Colonnello Carlo Tinella. Lodato, già presidente della sezione ANC di Oggiono, succede al Luogotenente Luigi Quercia, al quale è stato rivolto il saluto dei rappresentanti provinciali.

Arruolato nell’Arma dei Carabinieri il 6 dicembre 1986, Lodato si è congedato nel dicembre 2019 con il grado di Brigadiere Capo Qualifica Speciale, venendo successivamente promosso Maresciallo per meriti di servizio. Nel corso della carriera ha prestato servizio nelle stazioni di Valmadrera e Oggiono, per poi essere trasferito al Comando provinciale dei Carabinieri di Milano, nella Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Milano – Dipartimento D.D.A. Ha concluso il proprio percorso nell’Arma al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lecco come capo equipaggio.

Dopo il congedo, durante il periodo Covid, si è reso disponibile a supporto della Procura della Repubblica di Lecco ricoprendo per circa due anni il ruolo di Vice Procuratore Onorario presso il Giudice di Pace. Nell’aprile 2022 ha inoltre ricevuto l’incarico di Ispettore Straordinario dalla Presidenza nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ricostituendo successivamente la sezione ANC di Oggiono, della quale è stato eletto presidente.

Lodato è stato anche promotore del Gruppo Volontari dell’ANC di Oggiono odv, realtà impegnata in attività sociali, culturali, sportive e di supporto al territorio, con servizi di presenza, osservazione e viabilità in collaborazione con le forze dell’ordine durante eventi e manifestazioni. Tra le iniziative promosse anche seminari contro le truffe, incontri sulla legalità nelle scuole secondarie di primo grado e raccolte fondi a sostegno della ricerca sulle malattie rare.

Tra gli obiettivi indicati per il nuovo mandato figurano il rafforzamento della rete tra le sezioni ANC del territorio e il consolidamento del rapporto con l’Ispettorato regionale, oltre alla collaborazione con Arma dei Carabinieri, forze di polizia, volontariato e strutture territoriali.

“Creare sinergia collaborativa tra le organizzazioni di volontariato e sostenere le attività svolte in favore della collettività” è uno dei punti indicati dal nuovo Coordinatore provinciale, che ha posto l’accento anche sulla condivisione degli ideali associativi e sul sostegno alle attività in favore del territorio e dei cittadini.