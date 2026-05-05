Lecco, CasAmica celebra 10 anni: al Teatro della Società la serata “Dove abita la speranza”

L’associazione festeggia il decennale della sede lecchese e i 40 anni di attività con un evento aperto alla città tra interventi, musica e testimonianze

Appuntamento lunedì 11 maggio alle 20.30 al Teatro della Società di Lecco

LECCO – Ogni anno migliaia di persone sono costrette a lasciare la propria città per accedere a cure specialistiche, affrontando non solo la malattia ma anche la difficoltà di trovare un luogo in cui restare durante i periodi di cura.

Da questa esigenza nasce “Dove abita la speranza”, la serata promossa da CasAmica in occasione dei 10 anni della sede di Lecco e dei 40 anni di attività dell’associazione, in programma lunedì 11 maggio alle 20.30 al Teatro della Società di Lecco.

L’evento sarà dedicato ai temi della speranza, della cura e dell’accoglienza, valori che da sempre guidano CasAmica Odv, organizzazione di volontariato attiva dal 1986 che accoglie malati e familiari costretti a spostarsi per cure mediche, con strutture a Milano, Roma e Lecco e oltre 40.000 pernottamenti annui.

“In questi dieci anni CasAmica Lecco è diventata molto più di una casa: è stata un luogo di ascolto, protezione e vicinanza per tante persone che hanno affrontato la sofferenza lontano dai propri affetti e dalla propria quotidianità. Celebrare questo anniversario significa ricordare ogni storia accolta, ma anche rinnovare l’impegno a esserci, con discrezione e concretezza, accanto a chi ha bisogno di accoglienza e di umanità”, afferma Marinella Vedani, vicepresidente di CasAmica.

La serata vedrà la partecipazione del Coro Amici del Loggione del Teatro alla Scala con l’Orchestra Antonio Vivaldi di Morbegno e un intervento dell’artista Franz, in un intreccio di musica e parole dedicato ai valori di giustizia, dignità e solidarietà.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Anna Pozzi, che accompagnerà il pubblico tra interventi istituzionali e testimonianze. Tra i relatori anche la presidente e fondatrice Lucia Cagnacci Vedani, il direttore Stefano Gastaldi e il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, insieme al consigliere regionale Giacomo Zamperini.

Previsto anche l’intervento del direttore generale dell’Ospedale “A. Manzoni” di Lecco, Marco Trivelli, che racconterà il legame tra la struttura sanitaria e CasAmica, oltre alla testimonianza di un volontario che porterà l’esperienza diretta dell’accoglienza quotidiana.