Lecco celebra la Madonna del Rosario: tre giorni di fede e tradizione

Domenica 5 ottobre prende il via la festa patronale con Messe, anniversari di matrimonio e la tradizionale processione cittadina

“Da qui nasce il senso della riconoscenza e della festa” ricorda don Bortolo Uberti, invitando la comunità a partecipare

LECCO – La comunità pastorale di Lecco si prepara a vivere, da domenica 5 a martedì 7 ottobre, le celebrazioni della Madonna del Rosario, patrona della parrocchia. Tre giorni di eventi religiosi, processioni e momenti di preghiera che coinvolgeranno tutta la città.

“Non ci stanchiamo mai di tessere le trame delle relazioni tra di noi e di rinnovare il senso di appartenenza alla comunità. Sappiamo che il centro è il Signore che ci raduna insieme per cui la nostra è più di una aggregazione. – commenta mons. Bortolo Uberti, prevosto di Lecco – La comunità nasce e si rinnova attorno all’eucaristia, lì va portando il proprio tempo, le proprie domande, le fatiche di tanti fratelli e sorelle. Da lì riparte per vivere quella cura e quel perdono che ha ricevuto. Da qui nasce il senso della riconoscenza e della festa. Da qui traspare la gioia di essere cristiani, pellegrini di speranza in questo tempo.”

“Per questo anche quest’anno viviamo nella preghiera e nell’amicizia la festa della Madonna del Rosario, patrona della Comunità Pastorale. Lei per prima ha accolto il Figlio di Dio che si è incarnato e lo ha donato al mondo. La sua voce si è fatta preghiera per l’umanità intera. Anche per noi questa festa sarà tempo di preghiera per la comunità e per il mondo, per la pace e per la fraternità”, conclude don Bortolo Uberti.

Domenica 5 ottobre, le celebrazioni inizieranno con le Sante Messe: alle 10:00 in basilica di San Nicolò e alle 11:15 in San Carlo al Porto e in San Materno a Pescarenico. Durante le celebrazioni, le coppie che festeggiano un anniversario significativo del matrimonio potranno rinnovare le promesse matrimoniali, accompagnate dalle preghiere della comunità.

Alle 17:00, la basilica ospiterà la messa solenne alla quale parteciperanno anche le autorità cittadine. Al termine della funzione, partirà la tradizionale processione con la statua della Madonna del Rosario, che percorrerà via San Nicolò, via Resinelli, via Volta, via Cavour e via Mascari, prima di rientrare in basilica per la conclusione e la benedizione solenne. Per la giornata, le Messe delle 17:00 in Santuario e delle 19:00 in basilica sono sospese.

Martedì 7 ottobre si celebrerà la memoria liturgica della Beata Vergine del Rosario, con la santa Messa delle 18:30 in basilica, alla presenza dei sacerdoti della comunità, i sacerdoti nativi o quelli che hanno svolto qui il loro ministero. Alle 20:00, tutti i fedeli sono invitati alla recita del Santo Rosario presieduta dal prevosto don Bortolo Uberti. In questa giornata saranno sospese le messe vespertine in Santuario e a San Materno.