Lecco, la Festa dell’Oratorio dei Frati anticipa a giugno e celebra i 30 anni della Caccia al Tesoro automobilistica

Dal 4 al 7 giugno l’oratorio di viale Turati ospita cucina, musica ed eventi

Il clou sarà la storica gara su auto che quest’anno festeggia tre decenni

LECCO – La Festa dell’Oratorio della Parrocchia di San Francesco “I Frati” di viale Turati a Lecco cambia calendario e si svolgerà quest’anno dal 4 al 7 giugno, anziché nel tradizionale periodo di settembre.

Una scelta sperimentata già in passato e ora riproposta per l’edizione 2026, con l’obiettivo di rispondere a diverse esigenze organizzative della parrocchia e della comunità del quartiere Santo Stefano.

Durante i quattro giorni di festa l’oratorio ospiterà eventi, momenti di aggregazione e cucina tradizionale, con piatti come pizzoccheri e polenta taragna tra le proposte più attese. Un appuntamento che, sottolineano gli organizzatori, continua a rappresentare un’occasione di incontro per uno dei quartieri più popolosi della città.

Tra gli eventi più attesi figura la storica Caccia al Tesoro automobilistica, che nel 2026 celebra la sua 30ª edizione. Secondo gli organizzatori, la prima edizione risalirebbe al 1994, con alcune interruzioni nel periodo post pandemia che hanno portato al conteggio attuale dei trent’anni di attività.

L’evento è organizzato dal Team Cunnies, gruppo di amici che negli anni ha curato diverse edizioni della gara, caratterizzata da prove, indizi e scenografie diffuse in vari punti della città. «Il nostro gruppo ha cambiato formazione nel tempo, ma lo spirito è rimasto lo stesso: offrire un’esperienza immersiva, ironica e un po’ “trash”, con pochi mezzi ma tanta creatività», spiegano gli organizzatori.

La formula prevede equipaggi da un minimo di tre a un massimo di cinque persone, impegnati in un percorso a tappe entro i confini del comune di Lecco, guidati da indizi e prove proposte dai cosiddetti “Tappisti”.

“Dopo aver attraversato diversi mondi tematici, quest’anno abbiamo scelto un viaggio nel tempo per celebrare il doppio anniversario”, racconta il Team Cunnies, che sottolinea anche il valore sociale dell’iniziativa come occasione di condivisione e gioco di squadra.

La partenza della Caccia al Tesoro è fissata per venerdì 5 giugno alle ore 20, con chiusura entro mezzanotte e tradizionale cena e premiazioni sotto il tendone della festa. L’iscrizione prevede un costo di 45 euro a equipaggio e comprende panino e bibita. È attivo un modulo di preiscrizione online, mentre l’iscrizione ufficiale si svolgerà dalle 18.30 direttamente in oratorio.

Accanto alla caccia al tesoro, la festa proporrà musica dal vivo, ballo, karaoke e attività per bambini, oltre alla cucina sempre attiva con piatti tradizionali e serate a tema. La manifestazione si concluderà nel pomeriggio di domenica 7 giugno per consentire la partecipazione alla processione del Corpus Domini cittadino.

Il programma completo è disponibile sul sito della Parrocchia di San Francesco.