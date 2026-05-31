Lecco. Nuovo orario estivo per l’ufficio protocollo

Dall’1° giugno al 10 settembre, l’orario di apertura sarà dalle 8:30 alle 12:30
La nuova fascia oraria garantisce comunque la contemporaneità con l’apertura di altri uffici al pubblico
LECCO – L’Ufficio Protocollo del Comune di Lecco modifica l’orario di apertura al pubblico per il periodo estivo.
La decisione è stata assunta alla luce del limitato numero di utenti registrato nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 15.30 del mercoledì. L’Amministrazione comunale ha pertanto ritenuto opportuno ridurre l’orario di apertura dello sportello, garantendo comunque la contemporaneità con l’apertura al pubblico degli altri uffici comunali.
Dal 1° giugno all’11 settembre 2026, l’Ufficio Protocollo osserverà il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Nel periodo indicato sarà pertanto sospesa l’apertura pomeridiana del mercoledì.
Al termine del periodo estivo tornerà in vigore l’orario ordinario.
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