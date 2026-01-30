Lecco, presentati quattro progetti emblematici da oltre 13 milioni

Illustrati oggi a Officina Badoni, sostenuti da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per scuola, cultura e inclusione

“Far accadere insieme ciò che altrimenti non potrebbe accadere”, ha dichiarato il presidente Giovanni Azzone

LECCO – Cultura, educazione e territorio: questi sono gli elementi in comune ai quattro progetti emblematici per il territorio di Lecco finanziati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia nell’ambito del bando “Progetti emblematici Maggiori 2025“.

La presdentazione oggi, venerdì, presso Officina Badoni, alla presenza del sottosegretario della regione Mauro Piazza e del presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Azzone.

A dare il via agli interventi è stata Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria Lecchese. “Valorizzare il territorio, saper leggere i bisogni e far nascere delle domande, condividendo idee e pensieri: questi sono gli obiettivi degli emblematici. Riprendendo le parole del presidente Azzone, l’obiettivo da sempre è far accadere insieme ciò che altrimenti non potrebbe accadere“.

Anche Mauro Piazza è intervenuto, sottolineando come “il territorio abbia dimostrato più volte di saper dare risposte di qualità”, promuovendo progetti di valore e dimostrando che “le risorse sono una condizione necessaria ma non sufficiente. Funzionano solo se usate bene, e diventano efficaci grazie alle idee”.

Primo progetto – Dalla società alla scuola, dalla scuola alla società

Il primo progetto emblematico è stato presentato da Alessandra Hofmann, presidente della Provincia. “Il titolo del progetto è significativo. Non è un progetto per la scuola né per la società, ma è un progetto che unisce questi ambiti”, ha spiegato.

Si tratta di un progetto strategico finanziato da soggetti pubblici e privati con un totale di 3.871.800 euro, “1.800.000 dei quali stanziati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia”.

La presidente ha quindi sottolineato come “Il progetto risponde all’esigenza del territorio di formare ragazzi da inserire nelle aziende, soprattutto meccaniche, per creare lavoratori consapevoli e competenti. Quindi l’obiettivo è dialogare con il terzo settore e le imprese e la finalità è l’inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro“.

Il progetto comprenderà diverse novità nell’approccio didattico. “Avrà una durata di 28 mesi, avrà inizio nel mese di aprile. Verrà costruito un edificio per ospitare il laboratorio di Meccatronica tra gli istituti Agnesi e Viganò, insieme ad una palestra”.

Secondo progetto – LU.c.i.a.

Il secondo progetto, dal costo complessivo di 3.045.149 euro (di cui 1.800.000 di Fondazione Cariplo) è stato presentato dal sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, che ha ricordato il patrimonio letterario del nostro territorio.

“Questo progetto sarà un’occasione per riappropriarci del romanzo di Manzoni e riattualizzarlo alla luce dei nuovi linguaggi della nostra epoca. Vogliamo valorizzare il territorio, anche alla luce dei 50.000 turisti che giungono in città ogni anno”.

Il sindaco ha quindi spiegato come “il progetto si concentrerà sul miglioramento dei luoghi manzoniani, tra cui Villa Manzoni, attualmente in restauro, e sull’organizzazione di rassegne manzoniane e spettacoli dal vivo, in continuità con il romanzo e con le opportunità offerte dal nostro territorio”.

Come sottolineato dal sindaco, i giovani saranno protagonisti assoluti del progetto emblematico, che includerà anche la rivisitazione degli itinerari turistici manzoniani e altre azioni trasversali.

Terzo progetto – Riqualificazione di Villa Sacro Cuore

Il terzo progetto è stato presentato da Angelo Isella, sindaco di Civate, e Alessandro Pascuzzi, architetto laureato al Politecnico di Milano.

“Il centro storico di Civate ha subito molti cambiamenti. Sono spariti molti esercizi commerciali molti luoghi storici sono andati incontro al degrado. Villa sacro cuore è una di questi luoghi. Il progetto consiste nella riqualificazione della villa storica, e prevede di conservare l’abitabilità della stessa, senza stravolgere gli spazi”.

Come chiarito dal sindaco e dall’architetto Pascuzzi, la riqualificazione dell’edificio avverrà in concomitanza con la rigenerazione del Centro Storico, operazioni che potranno avvenire grazie allo stanziamento di 2.356.600 euro complessivi, 1.500.000 dei quali provenienti da Fondazione Cariplo e dalla Regione.

“Ci saranno lavori di recupero e attivazione del piano terra della villa, con l’introduzione di spazi dedicati a persone con esigenze diverse, in particolare giovani e anziani” ha chiarito il sindaco.

Quarto progetto – INnovazione per la Salute e l’inclusione socialE in MovimEnto

Il quarto e ultimo progetto è stato presentato da Marco Tarabini, prorettore del Politecnico di Milano Polo territoriale di Lecco.

“Il progetto INSIEME dimostra come un’università tecnica possa introdurre novità anche in ambito sociale. L’obiettivo del progetto è quello di contrastare la sedentarietà, migliorare e promuovere la salute. In continuità con l’esperienza ActivE³, INSIEME costruirà un ecosistema territoriale di spazi, tecnologie e comunità, che renderà l’attività fisica un diritto accessibile a tutti”.

Il prorettore ha quindi spiegato: “L’intervento progettuale si svilupperà su tre direttrici. Verranno realizzati spazi per l’attività motoria, come parchi, RSA e centri clinici, nonché ambienti scolastici. Verranno introdotte tecnologie di personalizzazione, ossia strumenti digitali per adattare l’attività motoria alle esigenze individuali, e tutto avverrà con il coinvolgimento della comunità, grazie a interventi strutturati e partecipati per promuovere uno stile di vita attivo”.

E’ stato inoltre sottolineato che verrà introdotta una piattaforma per la raccolta e l’elaborazione di dati, con l’obiettivo a lungo termine di ridurre i costi sanitari della popolazione, puntando sulla prevenzione.

Il progetto, del valore complessivo di 4.232.956 euro, è stato finanziato da fondazione Cariplo con 2.900.000 euro.

A chiudere la giornata di presentazione è stato Giovanni Azzone, presidente della Fondazione che ha dichiatato: “Questa continuità di azione tra pubblico e privato e la volontà di fare qualcosa di nuovo rappresenta lo spirito degli emblematici: vogliamo che le comunità si aggreghino con una comune idea di futuro. È una scommessa per noi, e la città di Lecco non l’ha mai delusa“.

Infine ha spiegato: “Spesso mi domando se sia meglio intervenire sui problemi di oggi o focalizzarsi sul domani. I 4 progetti di oggi sono accumunati da due elementi, la cultura e l’educazione, e qui il dilemma si risolve, perché lavorando su questi fattori rendiamo meno fragili le persone di oggi affinché siano d’aiuto a quelle future”.