Concerti e esibizioni per la festa irlandese diventata una tradizione anche a Lecco

Si parte mercoledì sera, sabato e domenica il ‘clou’ della festa

LECCO – Tutto pronto per il weekend a ‘tutta birra’ della Festa di San Patrizio: già da questa sera, mercoledì, si terranno i primi appuntamenti ma è nel weekend che la manifestazione entrerà nel vivo con due giorni di concerti e iniziative.

Ancora una volta è il pub Shamrock di via Parini l’artefice del successo dell’evento, diventato uno dei più partecipati dal pubblico giovanile.

“Quest’anno S. Patrick cadrebbe di domenica, allora abbiamo deciso di estendere a tutto il fine settimana le iniziative in programma, in accordo con il Comune e con le forze dell’ordine che rigraziamo per la collaborazione” spiega Marco Valsecchi, titolare del noto irish pub.

Dopo il concerto in programma mercoledì’ sera, con i ritorno a Lecco della band folck rock Selfish Murphy, venerdì sarà la volta delle degustazioni di birra e piatti tipici irlandesi con la presenza di mastrobirrai provenienti dall’Irlanda.



Sabato e domenica l’evento esce dalle mura del pub e come gli scorsi anni si svolgerà all’aperto nel parcheggio antistante il locale tra spettacoli e concerti serali.

“Dobbiamo anche in questo caso ringraziare l’amministrazione comunale per i lavori di manutenzione del parcheggio, effettuati nei mesi scorsi, che consentono anche noi di poter dare all’evento una cornice migliore” prosegue Valsecchi.

Per l’occasione, dalle 20 di sabato 16 marzo all’1 di domenica 17 e dalle 18 di domenica 17 alle 2 di lunedì 18 saranno completamente chiuse al traffico via Parini, nel tratto compreso tra via Pietro Nava e l’ingresso al parcheggio a pagamento antistante il civico 11 e via Nava, nel tratto compreso tra piazza Cermenati e via Parini, mentre piazza Cermenati, nel tratto carrabile compreso tra via Nava e Lungo Lario Isonzo, resterà chiusa solamente dalle 18 di domenica 17 alle 2 di lunedì 18.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 13 marzo, ore 21.30

Concerto Selfish Murphy, band di folk rock irlandese proveniente da Cluj Napoca (Romania)

Venerdì 15 marzo, ore 20.30

Serata di degustazione di piatti tipici e di birre artigianali irlandesi con la presenza di mastrobirrai provenienti dalle contee di Donegal (Kinnegar Brewing), Dublino (Hope Beer) e Sligo (The White Hag Irish Brewing Co.)

Sabato 16 marzo

Ore 13.30

Trasmissione delle partite del 6 Nazioni di rugby all’interno del pub

Ore 21.30

Concerto 4UB Italian U2 Tribute, cover band del gruppo rock irlandese “U2” sul palco esterno

Domenica 17 marzo

Ore 11

Apertura del pub

Ore 12

Spettacolo itinerante dei FollElfi di San Patrizio. Buffi personaggi sempre pronti a festeggiare e brindare quando non sono alla ricerca di pentole d’oro. A cura di Altri Tempi – Fra Stornati

Ore 14.30

Concerto Winetellers (chitarra e fiati) sul palco esterno

Ore 16

Incontro con lo scrittore Paolo Gulisano: concetto di vita: “La voce dell’Irlanda: miti, storie e leggende dell’isola di smeraldo”

Ore 17

Concerto AndreaVerga Old Timey (mandolino, chitarra e violino) sul palco esterno

Ore 20

Esibizione di danza irlandese del gruppo lecchese La Compagnia traBallante nel parcheggio di via Parini

Ore 20.30

Trasmissione del derby Milan-Inter all’interno del pub

Ore 21

Corteo di cornamuse scozzesi della Orobian Pipe Band all’esterno del pub

Ore 22

Concerto Bards From Yesterday (band piemontese di musica tradizionale irlandese) sul palco esterno