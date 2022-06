100 anni sezione Ana e raduno 2° raggruppamento, Lecco festeggia i suoi Alpini

Attese circa 20mila persone in città per il raduno del prossimo 22-23 ottobre

“Arriviamo da due anni difficili dove gli Alpini sono stati vicini alla popolazione. Vogliamo che sia una festa per tutta la gente”

LECCO – “Non sarà un’autocelebrazione, ma una festa aperta a tutti. Vogliamo condividere questo importante momento con tutto il territorio lecchese, istituzioni, associazioni, ma soprattutto con la gente, nel modo più ampio possibile. Arriviamo da due anni difficili, in cui anche a Lecco gli Alpini hanno fatto sentire la loro presenza con la Protezione Civili e i vari gruppi, perciò vogliamo che questa sia una festa per tutti”.

Il presidente dell’Ana di Lecco Marco Magni ha presentato stamattina, nella sede di Pescarenico, gli eventi in programma nelle prossime settimane per celebrare due importanti anniversari: i 100 anni di fondazione della sezione Ana di Lecco e il 150° anniversario della costituzione delle truppe alpine; mentre il 22 e 23 ottobre si svolgerà il Raduno del 2° raggruppamento per cui sono attese in città circa 20.000 persone di cui 7/8 mila Alpini da Lombardia ed Emilia. A completare il quadro degli eventi due campi scuola intersezionali Milano-Lecco.

150° anniversario della costituzione delle truppe alpine (4-11 luglio)

Dal 4 all’11 luglio è in programma l’operazione 150 cime con il 9° reggimento Alpini che saranno sul nostro territorio (il campo base sarà allestito presso la sede della Comunità Montana Valsassina a Barzio) per fare attività di formazione e vivere alcuni momenti con la gente. Sono in programma 3 escursioni: ascensione del Monte Grignone (5 luglio); ascensione del Monte Sodadura (7 luglio) e ascensione del Monte Resegone (8 luglio). Domenica 10 luglio, al mattino, cerimonia solenne conclusiva presso il monumento dei caduti a Barzio prima della partenza il giorno successivo.

“Si tratta di tutti militari giovanissimi che vivranno anche momenti con le istituzioni e con la gente, oltre che con gli alpini della nostra sezione – ha detto Emiliano Invernizzi, fino all’anno scorso vice presidente e oggi collegamento per la presidenza con il comando truppe alpine -. Ci saranno anche momenti dedicati all’intitolazione di strade e piazze come quello di Pasturo, nel pomeriggio di sabato 9 luglio, quando verrà intitolata una piazza al Milite Ignoto nel centro storico. Ci sarà anche l’occasione, come sezione, per festeggiare i 140 anni del 5° Reggimento Alpini”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’EVENTO

Il raduno del 2° raggruppamento (22-23 ottobre)

“Sarà un momento davvero importante che coinciderà con i festeggiamenti per il Centenario della nostra sezione Ana – ha spiegato Magni -. Sono attese 20 mila persone principalmente da Lombardia ed Emilia Romagna, di cui 7/8 mila Alpini. Del comitato organizzatore faranno parte anche un rappresentante del comune, uno della provincia e uno della regione. Voglio ringraziare tutte le istituzioni con cui stiamo collaborando a 360 gradi e le realtà produttive del territorio per il prezioso sostegno. Vogliamo che questo appuntamento diventi una festa per tutta la gente”.

Il programma (che verrà diffuso nel dettaglio più avanti) prevede al sabato una cerimonia di saluto e una cerimonia d’onore al labaro nazionale. Quindi una sfilata sul lungolago e la Santa Messa. La serata sarà libera con i cori e le fanfare che potranno esibirsi in mezzo alla gente. Domenica mattina ammassamento presso l’area della Piccola con autorità civili e militari. Sfilata e tribuna d’onore in piazza Cermenati. A conclusione della sfilata si terrà la cerimonia del cambio della stecca: ricevuta dalla città di Piacenza nel 2019 verrà data alla città di Lodi che ospiterà il raduno nel 2023″.

I campi scuola

Un momento fondamentale è quello dei campi scuola dedicato ai ragazzi. Riccardo Perego, del gruppo di Brivio, è il responsabile dei due campi intersezionali Milani-Lecco che saranno organizzati sul territorio. Il campo scuola di Villa Grugana a Calco è in programma dal 15 al 19 giugno e vedrà la partecipazione di circa 130 ragazze e ragazzi dai 9 ai 12 anni con il coinvolgimento di 25 gruppi di Lecco e 14 di Milano. Il secondo appuntamento è il campo scuola al Rifugio Cazzaniga-Merlini ai Piani di Artavaggio che si svolgerà dal 23 al 26 giugno con la partecipazione di ragazze e ragazzi dai 13 ai 15 anni. I ragazzi avranno l’opportunità di svolgere un’esperienza molto particolare svolgendo svariate attività tra cui quelle di Protezione Civile. Un’esperienza che guarda alle nuove generazioni con lo scopo di avvicinarle ai valori tipici degli Alpini.

Calendario celebrazioni e attività per i 100 anni della sezione di Lecco