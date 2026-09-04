Runvinata, Parata Moto Guzzi e lavori: le modifiche alla viabilità in città

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità in programma il Comune di Lecco segnala in maniera particolare che via Parini è stata riaperta alla circolazione con pavimentazione provvisoria. Entro fine mese verrà eseguito il ripristino definitivo, così da garantire l’assestamento degli scavi effettuati.

Inoltre, si segnalano le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 9 settembre:

via QUARTO, altezza civico 19, restringimento regolamentato da movieri per ricerca perdita idrante sottosuolo il 10 e 11 settembre;

corso MONTE SAN GABRIELE, altezza civico 42, restringimento per sostituzione chiusino dal 7 all’11 settembre;

via COL DI LANA, altezza intersezione viale Turati, restringimento per collegamento fibra il 7 e 8 settembre.

Previste, inoltre, alcune modifiche alla viabilità in occasione della competizione sportiva “Runvinata Skyrace” in programma domani, 5 settembre, con il seguente percorso: da via Rivolta presso l’oratorio San Luigi del Caleotto, via Rivolta, attraversamento via Besonda Inferiore, via Giusti, attraversamento via Mons. Polvara, via Turbada, attraversamento via T. Da Belledo, via Santa Barbara, sentiero Carbonera, Loc. Neguggio, Campo de Boi, Magnodeno, Campo de Boi, sentiero passando dal Santuario della Madonna della Rovinata, via Alla Rovinata, via Asilo Monumento, via Al Ponte, via Alla Chiesa e arrivo al parco di Villa Eremo. Dalle 15.30 alle 20.30 sono infatti istituiti il divieto di transito su tutte le strade interessate dalla gara, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti e il divieto di svolta a sinistra da via Capolino su via Asilo Monumento. Previsto, infine il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13 alle 20.30 in via Alla Rovinata dal civico 27 al civico 31, lato civici pari. Provvedimento viabilistico a questo collegamento.

Infine, in occasione della “parata viabilistica Moto Guzzi 105” sono previsti il divieto di transito dalle 9.30 alle 11 nel parcheggio antistante il centro Polisportivo Bione di viale Don Ticozzi, viale Don Ticozzi, via Mauri, corso Carlo Alberto, corso Martiri della Liberazione, piazza Manzoni, viale della Costituzione, Lungolario Isonzo, Lungolario Battisti, Lungolario Cadorna, Lungolario IV novembre, Lungolario Piave, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei centauri e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 21 del 4 settembre alle 11 del 5 settembre su tutta l’area a parcheggio di Via Don Ticozzi antistante i campi di calcio del Centro Polisportivo Bione. Provvedimento viabilistico a questo collegamento.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371