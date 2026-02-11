112 Day, in Lombardia circa 60 milioni di chiamate gestite dal 2010

11 febbraio: Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza
In Lombardia il 112 è un punto di riferimento, un modello di efficienza e innovazione
LECCO – L’11 febbraio è l’112 Day, la Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza: un vero e proprio sistema salvavita, capace di rispondere tempestivamente a milioni di cittadini in tutta Europa. In Lombardia, il 112 – gestito da Operatori appositamente formati dell’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza (AREU) – è un punto di riferimento, un modello di efficienza e innovazione che, dal 2010 ad oggi, ha gestito oltre 60 milioni di chiamate.
112, un servizio sempre più efficiente
Attivo in tutta l’UE dal 1991 e in Italia dal 2010, il 112 è il numero da comporre in caso di emergenza. Le Centrali Uniche di Risposta (CUR), 23 in tutta Italia e tutte interconnesse, sono il cuore del sistema. Come funzionano?
- Filtrano le chiamate inappropriate, evitando sovraccarichi per i servizi di soccorso;
- Localizzano con precisione chi chiama, anche tramite l’app “Where Are U”;
- Smistano rapidamente la richiesta all’ente competente (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria);
- Offrono supporto multilingua e canali accessibili, come la chat per persone sorde.
Oltre 60 milioni di chiamate in Lombardia: un modello di eccellenza
La Lombardia è stata la prima regione italiana a sperimentare il NUE 112, diventando un punto di riferimento per tutto il Paese. I numeri del NUE 112 Lombardia (dati aggiornati a febbraio 2025):
- Circa 60 milioni chiamate gestite dal 2010;
- Mediamente 5 milioni di chiamate all’anno;
- Oltre 14.000 chiamate al giorno;
- Tempo medio di risposta: 5 secondi
La suddivisione delle CUR in Lombardia
In Lombardia, il servizio NUE 112 è gestito dall’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza nelle tre Centrali di Milano, Brescia e Varese:
- CUR NUE 112 Varese (prima centrale attivata in Italia – 21 giugno 2010)
Serve circa 3,8 milioni di cittadini nelle province di Varese, Como, Lecco, Bergamo e Monza e Brianza. Come prima CUR sperimentale d’Italia, ha sviluppato l’infrastruttura di base su cui si è poi modellato il sistema NUE nazionale. Nel 2024 ha ricevuto 1.757.406 chiamate.
- CUR NUE 112 Milano (attiva dal 7 maggio 2013)
Serve 3,2 milioni di cittadini che arrivano quotidianamente a circa 4,5 tenendo conto dei pendolari nelle province di Milano. Nel 2024 ha ricevuto 1.801.376 chiamate.
- CUR NUE 112 Brescia (attiva dal 17 dicembre 2014)
Serve circa 2,9 milioni di cittadini nelle province di Brescia, Cremona, Lodi, Pavia, Mantova e Sondrio. Nel 2024 ha ricevuto 1.357 668 chiamate.
Nel 2025 le CUR della Lombardia hanno ricevuto 4.895.080 chiamate. Di queste ne sono state inoltrate agli Enti di competenza 2.356.283. In particolare:
- Carabinieri: 739.393
- Polizia di Stato: 347.664
- Vigili del Fuoco: 144.293
- Emergenza sanitaria: 1.099.258
- Polizia Locale: 11.749
- Capitaneria di Porto: 410
- Altro: 13.533
Le CUR NUE 112 in Italia: dove sono e come funzionano
Oggi in Italia sono operative 24 CUR del 112: garantiscono una copertura capillare del territorio e una gestione centralizzata delle emergenze. Sono interconnesse tra loro e consentono la continuità del servizio anche in caso di guasti o picchi di chiamate grazie a sistemi di disaster recovery.
Distribuzione delle CUR in Italia (febbraio 2026):
- Lombardia – 3 CUR: Varese, Milano e Brescia
- Trentino-Alto Adige – 2 CUR: Trento e Bolzano
- Piemonte – 2 CUR: Torino e Cuneo
- Liguria – 1 CUR: Genova
- Emilia Romagna – 2: Bologna e Parma
- Friuli-Venezia Giulia – 1 CUR: Palmanova
- Valle d’Aosta – 1 CUR: Aosta
- Lazio – 2 CUR: Roma (2 centrali operative per copertura dell’intera regione)
- Toscana – 1 CUR: Firenze
- Marche – 1 CUR: Ancona che serve anche l’Umbria
- Sicilia – 2 CUR: Palermo e Catania
- Sardegna – 1 CUR: Sassari
- Calabria – 1 CUR: Catanzaro
- Abruzzo – 1 CUR (attivata nel 2024): L’Aquila
- Puglia – 3 CUR: Bari, Foggia e Lecce.
- Basilicata: attivata la convenzione con la regione Puglia e il territorio lucano è attualmente affidato alla CUR di Bari.
- Veneto, Campania e Molise: in fase di attivazione
Sicurezza nei Pronto Soccorso
Dal 2022 è inoltre attivo un sistema di pulsanti d’allarme anti-aggressione in 24 ospedali lombardi. Quando premuto, il pulsante trasmette un messaggio di allarme alla CUR 112 di competenza che attiva le Forze dell’Ordine.