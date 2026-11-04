130 anni della Ferriera del Caleotto, appuntamento giovedì sera a Officina Badoni

Tra memoria e testimonianze: l’evento che ripercorre più di un secolo di storia nell’acciaio

Lavoro, innovazione e comunità: la Ferriera del Caleotto compie 130 anni

LECCO – Dopo la straordinaria partecipazione registrata per le visite guidate tra settembre e ottobre, l’Officina Badoni ospiterà un incontro dedicato ai 130 anni dalla fondazione della Ferriera del Caleotto, promosso da Feralpi Group e Officina Gerenzone APS.

L’evento, che si terrà domani, 5 novembre, alle 20.45, sarà un viaggio attraverso le tappe fondamentali della ferriera: dalla nascita nel 1896, quando Giacomo Manzoni, Enrico Bonaiti, Francesco Airoldi e Giacomo Gerosa fondarono l’industria specializzata in vergella, passando al contributo della famiglia Badoni per la costruzione degli impianti lungo la ferrovia tra Villa Manzoni e le cascine di Rivolta e Besonda, arrivando a coinvolgere oltre 2.000 lavoratori.

La serata vedrà protagonisti il presidente di Officina Gerenzone APS, Paolo Colombo, e Francesco D’Alessio dell’Associazione Giuseppe Bovara, che ricostruiranno le vicende storiche che hanno segnato la crescita degli stabilimenti.

A seguire, l’ing. Giovanni Pasini, Presidente di Caleotto Spa, e l’ing. Nicola Bolognani, Responsabile dello stabilimento, illustreranno le sfide attuali del settore, il ruolo all’interno del Gruppo Feralpi e le linee guida per il futuro.

L’evento, a ingresso libero e aperto all’intera cittadinanza, non intende solo raccontare il passato, ma dare voce a chi lo ha vissuto in prima persona. Durante la serata verrà infatti avviata una raccolta contatti rivolta agli ex dipendenti: chi lo desidera potrà lasciare i propri riferimenti per partecipare a successive sessioni di interviste e testimonianze.