130 anni di Canottieri Lecco, un mito intramontabile. I primi festeggiamenti con Malagò

Quattro eventi in città per celebrare l’importante traguardo raggiunto dalla Società

A settembre prevista una mostra a Palazzo delle Paure. “Clou” delle celebrazioni l’assemblea all’Officina Badoni

LECCO – Fucina di campioni, istituzione per la città di Lecco che ha attraversato i decenni nel segno del motto “Per aspera ad astra” (attraverso le asperità fino alle stelle): la Canottieri Lecco si prepara a vivere un traguardo indimenticabile, quello dei 130 anni. Saranno quattro momenti significativi a segnare un 2025 celebrativo per la Canottieri Lecco, che potranno essere affiancati cammin facendo da altri eventi collaterali. Ad accompagnare il consiglio della Società e il presidente Marco Cariboni nella programmazione e gestone delle iniziative Mauro Frigerio.

“Il primo evento sarà settimana prossima e vedrà la presenza in Canottieri mercoledì 28 maggio del presidente del CONI Giovanni Malagò, del segretario generale lecchese Carlo Mornati e da un portavoce – ha spiegato Frigerio -. Poi, a settembre, dal 6 al 21, si terrà una mostra a Palazzo delle Paure in collaborazione con la delegazione lecchese FAI, il Comune di Lecco e SIMUL che celebrerà la storia della Canottieri Lecco. Sempre settembre, venerdì 26, il momento “clou” dei festeggiamenti con l’assemblea celebrativa all’Officina Badoni, a sottolineare lo stretto legame che la Società ha e ha avuto con la famiglia Badoni. Domenica 28 settembre, tempo permettendo (altrimenti scalerà a domenica 5 ottobre) la Canottieri Lecco incontrerà la città tra la zona piattaforma e il Monumento ai caduti”.

Il mito della Canottieri stentò inizialmente a decollare: servivano 50 aderenti per rendere la Società realtà, ma il numero non venne mai raggiunto finché, nel 1895, si fece scrivere al notaio che gli aderenti erano arrivati a 50, sebbene in concreto non fossero più della metà. Nacque così la Canottieri Lecco, nel bar del Teatro Sociale, il cui primo presidente fu Antonio Cima (a cui seguirono Giuseppe Badoni e Carlo Guzzi) e che trovò ubicazione nella Lariana.

Profondo conoscitore della storia della Canottieri Lecco, fonte inesauribile di aneddoti, il presidente Cariboni che si è soffermato tra le altre cose sulla costruzione dell’attuale sede, costata quello che oggi sarebbe l’equivalente di 10 milioni di euro.

“La Canottieri si spostò successivamente nell’ex canile municipale che era situato qui, in via Nullo, poi si procedette con la costruzione dell’attuale sede – ha raccontato il presidente della Canottieri Lecco -. Un cantiere faraonico per l’epoca, iniziato nel 1918 e terminato nel 1921, anno in cui la nuova sede venne inaugurata in concomitanza con le regate internazionali di canottaggio”.

Innumerevoli gli sport praticati all’interno della Canottieri (“Tutti gli sport sono stati gemmati dalla Canottieri”, ci terrà a sottolineare Cariboni): solo per citarne alcuni judo, scherma, tiro con l’arco, pattinaggio artistico, ping pong. Anche se quelli cardine sono sempre stati canottaggio, nuoto e vela, ben evidenziati nello stemma della Società con i simboli dei remi, dei salvagenti e del guidone. Sempre sullo stemma da segnalare la presenza dell’alloro, rappresentante la vittoria, e la quercia, sinonimo di forza, il tutto legato insieme da nodi Savoia a contrassegnare il rapporto con la famiglia reale. E poi il motto “Per aspera ad astra”.

Maddalena Medici, presidentessa del FAI Lecco, si è poi soffermata sulla mostra che occuperà Palazzo delle Paure dal 6 al 21 settembre che celebrerà, oltre i 130 anni della Canottieri Lecco, anche i cinquant’anni dalla nascita della delegazione lecchese FAI: “L’esposizione si soffermerà sulla nascita e l’evoluzione della Canottieri a 360° gradi, senza esaltare i risultati dei singoli sportivi, per i quali servirebbe uno spazio enorme. In aggiunta alla mostra ci sarà un evento il 18 settembre nella sede ANCE in collaborazione con il Politecnico che si concentrerà sul capanno del canottaggio. Saranno presentati per l’occasione studi e progetti elaborati dagli studenti inerenti a questa struttura”.