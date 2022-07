Venerdì i militari in vetta al Resegone, con loro il sindaco di Lecco che ha consegnato loro il gagliardetto della città

Domani gli Alpini in Armi partiranno per il comasco

LECCO – Ascesa anche in Resegone per gli Alpini di Lecco e i fucilieri della 108^ Compagnia del Battaglione Alpini L’Aquila, compreso nel 9° Reggimento della Brigata Alpina Taurinenese, ospiti questa settimana sul territorio per le esercitazioni del Modulo Movimento in Montagna rientranti nell’iniziativa ‘150 cime’ per i 150 anni di fondazione del Corpo deli Alpini.

Nel programma della settimana anche le esercitazioni in montagna durante le quali i militari, ospitati presso la località Prato Buscante di Barzio, in Valsassina, sono saliti sulle principali vette del lecchese. Dopo l’ascesa al Grignone venerdì scorso, 8 luglio, gli Alpini in armi sono saliti in Resegone.

Per l’occasione era presente anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni che ha salutato gli Alpini di Lecco e i militari del Corpo degli Alpini che quest’anno tagliano rispettivamente il traguardo dei 100 e dei 150 anni. Il primo cittadino ha consegnato al Colonnello Gianmarco Laurencig, Comandante del 9° Reggimento Alpini, il gagliardetto della Città di Lecco.

Tra le iniziative svolte durante la settimana si segnalano anche le inaugurazione del cippo di Bellano e della piazza di Pasturo al Milite Ignoto.