1,7 milioni per rifare strade e asfalti, ecco il calendario degli interventi

Dal 27 maggio al via i ripristini del teleriscaldamento

A luglio i lavori per rendere definitive le rotonde e in autunno interventi nei rioni: “Un investimento pari a 1,7 milioni”

LECCO – “‘Sindaco, quando asfaltate la mia via?”. Questa la domanda ricorrente in questo periodo, e volentieri oggi illustro il programma del rifacimento strade e asfalti che inizierà il 27 maggio e si concluderà in ottobre. Il programma è stato progettato per distribuire gli interventi nel tempo e nello spazio, evitando così di bloccare interi settori di città”.

Il sindaco Mauro Gattinoni nella sua newsletter settimanale rivolta ai lecchesi ha condiviso il cronoprogramma degli interventi che riguarderanno le strade cittadine.

“I ripristini del teleriscaldamento inizieranno il 27 maggio prossimo, saranno realizzati da A5 Energy Greenway e interesseranno le vie Belfiore, Besonda e del Roccolo (dal 27 al 31 maggio), Amendola e Digione (dal 3 al 6 giugno), Marco d’Oggiono (dal 5 al 7 giugno). Le strade del centro verranno asfaltate in notturna per non interferire col traffico – ha sottolineato il sindaco – Via Belfiore al momento verrà asfaltata nel tratto “basso”, da via Besonda al semaforo che incrocia via G. di Vittorio e via Risorgimento: il rimanente tratto superiore verrà realizzato in una seconda fase con l’allargamento del marciapiede e la posa definitiva della rotonda LIDL”.

Con il mese di luglio, sarà la volta delle due rotonde definitive di via Digione/via Marco d’Oggiono e di piazza Manzoni, con un investimento intorno ai 500.000€ (metà finanziati da Regione Lombardia). I lavori si concluderanno entro la fine del mese di settembre.

In autunno poi partirà un ulteriore giro di rifacimento asfaltature e acciottolati nei rioni sulle vie, piazze e stradine che completeranno il programma secondo questo schema:

Maggianico: vie Zelioli, Paisiello, Corso E. Filiberto

San Giovanni: vie dei Partigiani, IX Febbraio, Agliati, Corso G. Matteotti

Chiuso: vie del Sarto, P. Laini, don Serafino Morazzone

Pescarenico: via Maggiore

Olate: via Allo Zucco

Belledo: vie del Roccolo, Belfiore (Tlr)

Germanedo: vie Filanda, Besonda (Tlr), Celestino Ferrario

Laorca: vie G. Spreafico, Ramello

Rancio: vie A. Bonaiti, Padre Domenico Mazzucconi

Centro: vie San Nicolò, Amendola, Digione, Marco d’Oggiono (Tlr)

“Parliamo complessivamente di oltre 1.700.000€ di investimenti che contribuiranno a rendere più sicura, fruibile e bella la nostra città e i nostri rioni” ha concluso il primo cittadino.