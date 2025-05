2 giugno: gli eventi per la Festa della Repubblica

Gli appuntamenti di lunedì

LECCO – Il 2 Giugno il Comune di Lecco celebra la Festa della Repubblica Italiana con una cerimonia pubblica e il tradizionale concerto della repubblica.

La giornata – alla presenza del Prefetto di Lecco Sergio Pomponio, del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e della Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – vedrà alle 9.30 l’Alzabandiera in Piazza Cermenati e alle 10 la cerimonia istituzionale in Piazza Garibaldi; l’accompagnamento musicale sarà a cura della Fanfara “Bersagliere Guglielmo Colombo” di Lecco. La sera, ore 21, si terrò il tradizionale Concerto della Repubblica in Piazza Garibaldi: in caso di maltempo la cerimonia e il concerto si terranno presso l’Auditorium della Camera di Commercio.

In occasione del 2 Giugno, i musei di Lecco osserveranno delle aperture straordinarie: Palazzo delle Paure, Torre Viscontea e Palazzo Belgiojoso saranno infatti aperti dalle 10 alle 18. Maggiori informazioni su www.simulecco.it.