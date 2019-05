Tempo di lettura: 2 minuti

L’appuntamento si è tenuto all’Auditorium della Camera di Commercio di Como Lecco

Eletto nuovo Governatore Carlo Sironi del Lions Club Valsassina

LECCO – 200 Delegati degli 88 Lions Clubs delle Provincie di Lecco, Como, Sondrio, Varese e Monza Brianza hanno partecipato al Congresso di primavera del Distretto Lions 108 Ib1 che si è svolto sabato all’Auditorium della Camera di Commercio di Como Lecco.

A fare gli onori di casa sono stati il sindaco di Lecco Virginio Brivio e il Presidente della Camera di Commercio Como Lecco Marco Galimberti.

All’ordine del giorno c’erano la discussione di argomenti significativi nonché l’assunzione di importanti decisioni quali la modifica dello Statuto Multi Distrettuale nonché l’elezione del nuovo Governatore.

L’incarico è stato affidato a Carlo Sironi, Socio del Lions Club Valsassina, che guiderà il Distretto dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020 come da prassi statutaria. “Tale appartenenza territoriale – hanno spiegato i Lions – è il giusto riconoscimento ai Lions Clubs della Provincia di Lecco che da sempre si sono distinti per le iniziative e l’impegno nel sociale e costituirà un ulteriore stimolo per accomunare sforzi e attuare ulteriori iniziative caritatevoli rivolte a bambini, anziani e persone in difficoltà. Ciò in sintonia con il motto lionistico WE SERVE”.

Nel corso del Congresso il Governatore Giancarlo Balzaretti, ha inoltre sottolineato l’importanza dell’evento che si terrà a Milano dal 5 al 9 luglio 2019 e cioè la Convention mondiale. Un appuntamento prestigioso che la sede americana ha affidato all’Italia, un evento particolarmente ambito che prevede la partecipazione di 25000 Soci provenienti da 210 paesi del mondo.

In agenda numerosi workshops e tavole rotonde che vedono all’ordine del giorno l’individuazione di iniziative ulteriori volte ad alleviare sofferenze e situazioni di disagio.

La Convention troverà un momento particolarmente significativo nella parata dei 25000 Lions di tutti i Paesi che si svolgerà sabato 6 luglio 2019 su un percorso che si snoderà tra Porta Venezia e piazza Duomo.

Lungo Corso Vittorio Emanuele il Comune di Milano ha messo a disposizione 15 grandi pannelli utilizzabili per una mostra fotografica delle principali attività del Lions Clubs International, l’Associazione di servizio più grande del mondo fondata nel 1917, alla guida della quale è stata chiamata per la prima volta una donna di nazionalità islandese.

Ospite d’onore della Convention milanese sarà Tony Blair, ex Primo Ministro del Regno Unito.

Tornando ai lavori del Congresso di Lecco, è stato sottolineato il ruolo fondamentale e insostituibile della Donna che attualmente rappresenta il 25% delle presenze nel Distretto. “Troppo poco” è stato evidenziato, e il Governatore ha auspicato “una forte, decisa crescita femminile, fondamentale per conferire entusiasmo, creatività, intuizione anche nell’ambito lionistico”.