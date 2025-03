20mila euro dalla Regione per nuove strumentazioni in dotazione alla Polizia Locale di Lecco

Il finanziamento regionale consentirà l’acquisto di body cam, tablet, pc e sniffe

L’assessore Simona Piazza: “L’obiettivo è quello di migliorare il controllo ed essere sempre più vicini alle esigenze del cittadino”

LECCO – Il Comando di Polizia Locale del Comune di Lecco ha ottenuto un finanziamento regionale di 20.000 euro, grazie alla partecipazione a un bando indetto dalla Regione Lombardia lo scorso ottobre. Il contributo contribuirà a coprire parte dell’acquisto di nuove strumentazioni tecniche, il cui valore complessivo ammonta a 49.851 euro. Tra i dispositivi che saranno acquisiti figurano 25 unità tra computer, cellulari e tablet, oltre a body cam e sniffer, strumenti destinati a rafforzare la sicurezza urbana e il contrasto ai fenomeni di disagio sociale.

L’assegnazione del finanziamento è frutto di un progetto volto a potenziare le dotazioni tecnico-strumentali delle forze di polizia locale, in un’ottica di prevenzione e contenimento di problematiche come il degrado urbano e l’inciviltà. L’iniziativa rientra tra le azioni promosse dalla Regione Lombardia per incentivare la realizzazione di politiche di sicurezza urbana in grado di rispondere alle esigenze quotidiane della cittadinanza.

Simona Piazza, vicesindaca di Lecco con delega alla polizia locale, ha commentato il finanziamento con soddisfazione: “Un importante contributo per l’acquisto di nuove attrezzature e di strumenti in dotazione al comando di polizia locale di Lecco. L’obiettivo è quello di migliorare il controllo ed essere sempre più vicini alle esigenze del cittadino, permettendo al personale di svolgere al meglio e con sistemi più performanti il lavoro sul territorio”. La vicesindaca ha poi ringraziato il nuovo comandante della polizia locale, Lucio Dioguardi, e gli ufficiali che hanno collaborato alla stesura del progetto, sottolineando l’importanza della sinergia tra le forze in campo.