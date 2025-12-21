21 dicembre, oggi è il giorno più corto dell’anno: inizia l’inverno

Il solstizio cadrà alle 16.03 di oggi pomeriggio

LECCO – Con il solstizio d’inverno comincia ufficialmente la stagione più fredda dell’anno. Oggi, domenica 21 dicembre, alle ore 16.03 circa il Sole raggiungerà la sua posizione più bassa nel cielo, caratterizzando la giornata più corta e la notte più lunga dell’anno nell’emisfero settentrionale.

Il fenomeno è un evento astronomico che dipende dall’inclinazione dell’asse terrestre rispetto al Sole: durante il solstizio di inverno infatti i raggi solari arrivano con un’inclinazione minima, l’orizzonte si accorcia e la luce diurna tocca il suo limite annuale prima di tornare ad aumentare nei prossimi giorni.

In questo periodo, l’invito è a rallentare, prendersi cura degli altri e riscoprire il valore della comunità. Perché, anche nelle giornate più corte, il calore umano resta la risorsa più preziosa.