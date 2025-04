25 aprile, 80° della Liberazione: il programma delle celebrazioni in città

Il Comune di Lecco, con il patrocinio della Provincia di Lecco e la collaborazione del Comitato provinciale di Lecco dell’Anpi Lecco, promuove una serie di iniziative

LECCO – In occasione dell’80° anniversario della Liberazione d’Italia, il Comune di Lecco, con il patrocinio della Provincia di Lecco e la collaborazione del Comitato provinciale di Lecco dell’Anpi Lecco, promuove una serie di iniziative.

“Quest’anno celebriamo un anniversario importantissimo – sottolinea il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – gli 80 anni dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, data fondante della nostra Repubblica e della democrazia del nostro Paese. Considerata la centralità di questa ricorrenza, come Comune di Lecco – insieme al Comitato provinciale Anpi di Lecco – abbiamo voluto il massimo coinvolgimento delle associazioni che si resero protagoniste del 25 Aprile 1945, per una celebrazione che abbraccerà idealmente tutta la comunità lecchese oltre i confini cittadini. Abbiamo voluto, infatti, estendere l’invito a tutti i sindaci della provincia e proporre un evento che, nel capoluogo, sottolineasse in maniera adeguata il dovuto omaggio a quanti lottarono per la libertà, partendo dai protagonisti del nostro territorio. La Città di Lecco è Medaglia d’Argento al valor militare per la Resistenza: tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte alle celebrazioni di questo 80° anniversario della Liberazione, data di rinascita della nostra democrazia”.

Il 24 aprile alle 15 un omaggio floreale su cippi, targhe e pietre d’inciampo della città di Lecco sarà dedicato alle donne e agli uomini della Resistenza, mentre alle 17 nel cortile del palazzo comunale di piazza Diaz 1 avverrà la simbolica consegna del testimone per la bicistaffetta Fiab-LeccoCiclabile e Anpi Lecco, che partirà alle 7.30 del 25 aprile da Lecco alla volta di Milano. Infine, La giornata si concluderà alle 20.30 all’auditorium Sorelle Villa (Spazio Teatro Invito) con lo spettacolo teatrale a ingresso gratuito “L’Agnese va a morire” di Renata Viganò e con Cristina Bertolini.

Il 25 aprile la Santa Messa sarà celebrata alle 10 nella Basilica di San Nicolò dal prevosto di Lecco monsignor Bortolo Uberti e accompagnata dai canti del Coro Alpino Lecchese sotto la direzione maestro Bussani. A seguire, partirà il corteo che, passando per via Resinelli, giungerà in largo Montenero, dove si terrà la cerimonia di deposizione delle corone d’alloro al monumento ai Caduti della lotta di Liberazione. Il corteo proseguirà poi per attraversare via Volta, piazza Diaz, via Cavour, via Roma, piazza XX Settembre e arrivare in piazza Cermenati.

A conclusione della mattinata, alle 11.30 in piazza Cermenati, si terrà la cerimonia istituzionale con gli interventi delle autorità e del presidente dell’Anpi di Lecco, accompagnati dal corpo musicale “Alessandro Manzoni” Città di Lecco, diretto dal maestro Spreafico. In caso di maltempo, il corteo non si terrà e la cerimonia si svolgerà presso la sala Don Ticozzi in via Giuseppe Ongania 4.

Le celebrazioni proseguiranno poi il 26 aprile alle 17.30 in piazza XX Settembre con Il ballo della Liberazione, a cura dell’Orchestrina Pedeferri e l’esibizione del rapper Signor K e della scuola di ballo Lario Swing. In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Circolo Libero Pensiero, in via Calloni 14.

L’evento conclusivo, che avrà luogo il 27 aprile alle 11, prevede lo svelamento della targa in ricordo dei caduti di Bulciago (presso il cippo commemorativo sulla SS 342 all’altezza dell’incrocio con via Sant’Agostino), in ricordo dell’eccidio della Brigata Puecher, seguito da un incontro di approfondimento presso l’auditorium della scuola primaria Don Lorenzo Milani.

Per celebrare la ricorrenza, infine, sono stati realizzati da Elvio Codega, esperto filatelico lecchese, alcuni pieghevoli che raccolgono i francobolli, usciti il 1° ottobre 1945, della serie che avrebbe accompagnato i primi anni della nuova Italia.