25 aprile: le celebrazioni a Lecco in occasione dell’81° anniversario della Liberazione

Alle 9.15 la santa messa al Santuario di Nostra Signora della Vittoria
Dalle 10.15 il corteo e alle 11 in piazza Cermenati la cerimonia istituzionale
LECCO – Sabato 25 aprile, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione d’Italia, il Comune di Lecco, in collaborazione con la Provincia di Lecco e il comitato provinciale Anpi di Lecco, promuove le consuete celebrazioni istituzionali in città.
Il programma prevede alle 9.15 la santa messa al Santuario di Nostra Signora della Vittoria, con la deposizione di un omaggio floreale ai caduti, dalle 10.15 il corteo da piazza Manzoni a piazza Cermenati e alle 11 la cerimonia istituzionale conclusiva, accompagnata dal corpo musicale “Alessandro Manzoni” Città di Lecco.
In caso di maltempo, il corteo non si svolgerà e la cerimonia istituzionale si terrà in sala Don Ticozzi, in via Giuseppe Ongania 4.