25 Aprile, pronta a partire la Bicistaffetta: consegnato il testimone

Una pedalata sulle strade della Resistenza con Fiab Lecco Ciclabile e Anpi

Il testimone raccoglie i nomi di 41 donne partigiane, “collegatrici” delle varie brigate

LECCO – Una pedalata sulle strade della Resistenza con la Bicistaffetta che partirà domani mattina, venerdì 25 aprile, da Lecco, alle 7.30, e che attraverso i luoghi simbolo della lotta partigiana nella Brianza arriverà a Milano, in Piazza Duomo.

L’iniziativa è stata promossa da Fiab in collaborazione con il Comune di Lecco e Anpi che questo pomeriggio si sono ritrovati presso il cortile del municipio per la consegna del testimone, ovvero l’elenco dei nomi delle ‘collegatrici’ (o staffette) che portavano messaggi alle varie brigate partigiane. 121 donne in Provincia di Lecco presenti negli archivi dell’Anpi, come ha fatto sapere il presidente Enrico Avagnina, di cui 41 censite proprio come collegatrici.

Alla biciclettata prenderanno parte 60 persone ma, come fatto sapere dal presidente di Fiab Lecco Ciclabile, Giovanni Ponziani, molte altre si uniranno durante la pedalata verso Milano. Giunta a destinazione, la staffetta consegnerà il testimone che verrà letto in piazza in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile.

“Una bella occasione per ricordare l’impegno ma anche il sacrificio di queste donne – il commento del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, presente alla consegna del testimone – che per la libertà hanno messo a rischio la loro stessa vita. Grazie per questa iniziativa, che ricordiamo si inserisce in un ricco calendario di eventi per l’80esimo anniversario della Liberazione, e buona pedalata a tutti”.