In Piazza Diaz manifestazione raccolta ma tenace, per ricordare che la violenza di genere interessa tutta la comunità, chiamata a contrastarla ogni giorno

LECCO – La pioggia non ha fermato la volontà di esserci. Mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, un gruppo di cittadine si è ritrovato in piazza Diaz per il presidio “Il rumore della rabbia”, promosso da Telefono Donna Lecco, Unione Donne in Italia, La Tassa Degenere e Lecco Pride.

Sotto gli ombrelli, i presenti hanno voluto dare voce a una richiesta che va oltre la commemorazione: contrastare la violenza prima che sia troppo tardi, garantire protezione a chi chiede aiuto e costruire una cultura fondata sul rispetto e sulla libertà.

Tra le presenti Grazia Maria Brambilla, di Telefono Donna Lecco, e Raffaella Cerrato, dell’Unione Donne Italiane di Lecco, che hanno richiamato l’importanza della sensibilizzazione e di un impegno concreto per prevenire la violenza di genere.

Nel corso del presidio sono stati letti, uno dopo l’altro, i nomi delle 89 donne vittime di violenza nell’ultimo anno. Un momento intenso, accompagnato dalla rabbia e dal dolore per vite spezzate, ma anche dalla volontà di non lasciare che queste storie vengano dimenticate. “Ogni nome pronunciato ha riportato al centro la persona, la sua esistenza e il diritto che le è stato negato” hanno ricordato le donne che hanno preso parola.

Il ricordo delle vittime è stato anche un richiamo alle tante donne che vivono situazioni di violenza e che hanno bisogno di essere ascoltate, credute e sostenute mentre sono ancora in vita. “Per chi opera nei centri antiviolenza, infatti, la prevenzione passa dalla possibilità di riconoscere i segnali, trovare una rete di supporto e avere strumenti concreti per allontanarsi da relazioni pericolose” è stato ricordato.

Nel corso degli interventi è stata sottolineata la necessità di investire nell’educazione al rispetto, coinvolgendo anche gli uomini, e di rafforzare le politiche di prevenzione. Un percorso che non può prescindere dall’autonomia economica e abitativa delle donne, condizioni fondamentali per poter scegliere liberamente e interrompere situazioni di abuso.

La manifestazione si è svolta in una piazza raccolta, ma determinata a non tacere. A ricordare che la violenza non riguarda soltanto le vittime e le loro famiglie, ma l’intera comunità, chiamata a riconoscerla e contrastarla ogni giorno.