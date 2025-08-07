30 anni della Provincia di Lecco, stand istituzionale alla Sagra delle Sagre

Ci sarà anche una giornata dedicata alla Polizia Provinciale

“Un’occasione importante per riaffermare il legame dell’Ente con il territorio e con le persone che lo vivono ogni giorno”

LECCO – In occasione del suo 30° anniversario, la Provincia di Lecco sarà presente con uno stand istituzionale, in collaborazione con la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, alla 60^ edizione della Sagra delle Sagre, in programma da sabato 9 a domenica 17 agosto a Barzio, nel cuore della Valsassina.



La storica manifestazione, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 23, rappresenta da decenni una vetrina delle eccellenze del territorio e un appuntamento irrinunciabile per residenti e turisti.

Presso lo stand della Provincia sarà possibile approfondire la conoscenza dell’Ente, riscoprire i 30 anni di storia e di servizi alla comunità e conoscere più da vicino le attività e i progetti in corso.

Giovedì 14 agosto sarà interamente dedicato alla Polizia Provinciale: per l’occasione saranno esposti i mezzi e le dotazioni tecniche utilizzati quotidianamente dai tre principali nuclei operativi del Corpo – stradale, ambientale e faunistico – nell’esercizio delle funzioni attribuite alla Provincia.

Dalle 17.00 alle 19.00, bambini e famiglie potranno partecipare a giochi e attività educative pensate per far conoscere in modo divertente e interattivo i compiti e le responsabilità della Polizia Provinciale, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente, alla sicurezza stradale e alla tutela della fauna.

“Questa iniziativa, inserita nel calendario degli eventi per il trentesimo anniversario della Provincia di Lecco, è per noi un’occasione importante per riaffermare il legame dell’Ente con il territorio e con le persone che lo vivono ogni giorno. Abbiamo voluto essere presenti alla Sagra delle Sagre per portare la Provincia tra la gente, aprendo le porte del nostro operato e rendendolo visibile e comprensibile a tutti – dichiara la Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann –. La giornata dedicata alla Polizia Provinciale va proprio in questa direzione: raccontare, anche ai più piccoli, il valore del lavoro che i nostri operatori svolgono quotidianamente al servizio della comunità, con un’attenzione particolare alla tutela dell’ambiente, della fauna selvatica e alla sicurezza. La Provincia non è un ente lontano o astratto: è presente, attiva e impegnata a rispondere ai bisogni del territorio con concretezza e partecipazione.”