30 anni della Provincia: un anno di eventi per raccontare passato, presente e futuro

Le iniziative coinvolgeranno amministratori, cittadini, istituzioni, scuole e associazioni

“La Provincia di Lecco è un realtà concreta, attiva e vicina ai cittadini”

LECCO – Proseguono le celebrazioni per il 30° anniversario della Provincia di Lecco, con un ricco calendario di eventi che si svolgeranno durante tutto il 2025. Le iniziative, che abbracciano luoghi simbolici e temi di grande rilevanza, coinvolgeranno amministratori, cittadini, istituzioni, scuole e associazioni, creando momenti di riflessione e partecipazione collettiva.

Un’occasione unica per esplorare le funzioni e l’evoluzione della Provincia, attraversando temi cruciali come viabilità, ambiente, protezione civile, istruzione, lavoro e cultura. Le iniziative in programma valorizzeranno l’identità territoriale e favoriranno una partecipazione attiva, culturale ed economica, coinvolgendo l’intera comunità lecchese.

Il calendario degli eventi, che si estenderà fino al 2026, prevede una serie di appuntamenti istituzionali, mostre, convegni, open day e attività pensate per le scuole, i cittadini e gli amministratori di tutta la provincia. Gli eventi saranno organizzati in vari luoghi, per abbracciare e coinvolgere ogni angolo della comunità.

A partire da ottobre, sarà disponibile una serie di video dedicati a raccontare la Provincia di Lecco e il suo territorio. I video esploreranno la storia e le funzioni dell’Ente, trattando temi come viabilità e trasporti, scuole, ambiente, protezione civile, polizia provinciale, lavoro e cultura. Un viaggio che ripercorre le origini della Provincia, passando per il Sistema Lecco e la Casa dei Comuni, per raccontare un legame profondo tra passato, presente e futuro. Un anno di eventi, un racconto corale per celebrare i 30 anni di Provincia.

“La Provincia di Lecco non è un ente lontano o astratto, è una realtà concreta, attiva e vicina ai cittadini, impegnata ogni giorno a rispondere alle esigenze del nostro territorio. Celebrare i 30 anni della Provincia significa raccontare una storia di crescita, ascolto e servizio per le nostre comunità locali – afferma la Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann – Questo anno di eventi vuole essere un’opportunità per far conoscere il valore delle nostre funzioni e per costruire insieme, con impegno e collaborazione, il futuro del nostro territorio”.